Erdoğan ve Obama telefonda görüştü; Rusya ve IŞİD ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Görüşmede, IŞİD ile mücadele, Rusya’nın Suriye’deki askeri faaliyetleri karşısında neler yapılabileceği, PKK ve G20 zirvesinin gündem konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nde yapılan yazılı açıklamada Erdoğan ve Obama'nın bu gece telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, görüşmede, IŞİD ile mücadele konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve Rusya’nın Suriye’deki askeri faaliyetleri karşısında neler yapılabileceğini ele almışlardır.

ABD Başkanı Obama, 10 Ekim’de Ankara’da yaşanan terör saldırısını kınayarak taziyelerini iletmiş, ülkemizin güvenliğine yönelik tehditlere karşı ABD olarak Türkiye’yle dayanışma içinde olduklarını belirtmiştir. İki lider, Suriye’de siyasi geçiş süreci için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla IŞİD’e yönelik askeri baskıyı artırmanın ve ılımlı muhalefeti güçlendirmenin ortak hedefleri olduğunu teyit etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, PKK saldırılarının acilen son bulması gerektiği hususunda da mutabık kalmışlardır. İki lider, Kıbrıs müzakerelerinde olumlu bir ivme yakalandığına değinerek, soruna çözüm bulmaya yönelik çabaları desteklediklerini vurgulamışlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Antalya’da yapılacak olan G20 zirvesinin gündem konuları hakkında da görüş teatisinde bulunmuşlardır."

Beyaz Saray'dan açıklama

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Obama'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, IŞİD'e karşı derinleşen işbirliğini ele aldığı belirtildi.



Obama'nın, 10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen terör saldırısını tekrar kınadığı ve taziyelerini ilettiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı Obama'nın dayanışma içinde olduklarını dile getirdiği kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"İki lider, IŞİD'e karşı askeri baskının artırılmasına dair ortak hedeflerini ve siyasi bir geçiş de dahil Suriye'deki çatışmaya müzakere edilmiş bir çözüm için şartların yaratılması konusunda ılımlı muhalefet unsurlarının güçlendirilmesini teyit etti. İki lider ayrıca, PKK'nın Türkiye'deki saldırılarının acilen sona ermesi gerekliliği konusunda mutabık kaldı."



Beyaz Saray açıklamasına göre, Obama ve Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm konusundaki ivmeyi ele aldı ve çözüm konusunda destek taahhüt etti. İki liderin, Antalya'da yapılacak G20 zirvesinin gündemini de değerlendirdiği ifade edildi.