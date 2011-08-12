-ERDOĞAN VE OBAMA SURİYE'Yİ KONUŞTU ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye yönetiminin atacağı adımları yakından izlemeye devam etme, önümüzdeki süreçte de karşılıklı istişareleri sürdürme konularında mutabık kaldıkları bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama bir telefon görüşmesi yaptı. Bölge meselelerinin yanı sıra Suriye'deki olayların ele alındığı bildirilen görüşmeye ilişkin açıklama şöyle: ''Suriye'deki gelişmelere ilişkin durumun aciliyetine dikkati çeken taraflar, Suriye hükümetinin sivil halka karşı şiddet kullanması hususundaki derin kaygılarını ifade etmişler ve de demokrasiye geçiş için halkın meşru taleplerinin ivedilikle karşılanmasının önemine değinmişlerdir. İki lider, Suriye'de akan kanın derhal durması ve halka yönelik şiddetin son bulması gerektiğine işaret etmişlerdir. Taraflar, Suriye yönetiminin atacağı adımları yakından izlemeye devam etme, önümüzdeki süreçte de karşılıklı istişareleri sürdürme konularında mutabık kalmışlardır.'' Erdoğan ile Obama'nın Afrika'daki kuraklığı da ele aldığı belirtilen açıklamada, ''Afrika Boynuzu'ndaki trajik kuraklıkla mücadele için yakın işbirliği yapma, insanların hayatlarını kurtarmayı amaçlayan yardımları bölgeye ulaştırma çabalarını artırma konularında görüş birliğine varmışlardır'' denildi.