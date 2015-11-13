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Politika

Erdoğan ve Obama pazar günü bir araya gelecek

İki lider arasındaki görüşme, saat 10:20'de başlayacak

13 Kasım 2015 21:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama, pazar günü saat 10:20’de bir araya gelecek. Görüşmenin 1,5 saat sürmesi planlanıyor. 

Hürriyet’İn haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesi için Antalya'ya gelecek olan ABD Başkanı Obama ile görüme saati belli oldu.. Erdoğan ile Obama görüşmesi Antalya'da Pazar günü saat 10:20'de 1,5 saat olarak planlanıyor.

G-20 kapsamında Türkiye’ye gelecek başka liderlerle de görüşmeyi planlayan Erdoğan, Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 3'lü görüşme yapacak.

Erdoğan'ın Pazar akşamı da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi planlanıyor.

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