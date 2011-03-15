-ERDOĞAN VE MEDVEDEV EKONOMİ KONUŞACAK MOSKOVA (A.A) - 15.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak Rusya ziyareti sırasında ikili ekonomik işbirliği konularının ve dünya genelindeki son gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in bu akşam çalışma yemeğinde bir araya gelerek ikili işbirliği ve dünya genelindeki acil gündem konularını görüşeceği kaydedildi. Erdoğan, Medvedev ile çalışma yemeğinden önce Rusya'daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek. Açıklamada, Erdoğan ve Medvedev'in çarşamba günü iki ülke arasında oluşturulan Üst Düzey İstişare Konseyi (ÜDİK) toplantısı için yeniden Kremlin'de bir araya geleceği belirtilerek, "Çarşamba günü yapılacak görüşmelerin ana gündemini ticari ve ekonomik konular oluşturacak. Daha önce yapılan anlaşmalara ve etkili zengin iletişime dayanarak taraflar, Türkiye ve Rusya arasındaki çok taraflı ortaklığa yeni güçlü bir ivme kazandırma niyetinde" ifadesi kullanıldı. Türkiye ve Rusya'nın havacılık ve uzay programları gibi alanlarda ortak çalışma olasılıklarını da değerlendirmeyi planladığı vurgulanan açıklamada, "Görüşmelerde Kuzey Afrika, Ortadoğu, İran'ın nükleer programı, Avrupa'nın güvenlik yapısında reform ve bölgesel sorunlara özel bir önem verecek" denildi. Açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın son yıllarda uluslararası arenadaki işbirliğini de önemli oranda artırdığı hatırlatılarak, iki ülke dışişleri bakanları tarafından oluşturulan ortak stratejik planlama grubunun dış politika yaklaşımlarının koordine edilmesinde etkili bir mekanizma haline geldiğine dikkati çekildi. Kremlin'in açıklamasında, Türkiye-Rusya arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret edilerek, ÜDİK altında oluşturulan Türk-Rus Forumu'nun bu ilişkilerin geliştirilmesine büyük ivme katacağı kaydedildi. Açıklamada, iki ülkenin özellikle enerji alanındaki işbirliğinin aktif bir hale geldiği belirtilerek, Mavi Akım doğalgaz boru hattının başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiği ve bölgesel enerji güvenliğini güçlendirmek için de yeni projelerin gündemde olduğu kaydedildi. Yeni projelere örnek olarak da Güney Akım doğalgaz boru hattı, Samsun-Ceyhan petrol boru hattı ve Mersin Akkuyu'da inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ilk nükleer santrali gösterildi. Türkiye geçen yıl ikinci büyük ticari ortağı olan Rusya'nın yedinci büyük ticari ortağı durumunda.