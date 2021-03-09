Erdoğan ve Macron görüştü; Fransız akademisyenlerin çalışma izni uzadı

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinin ardından Galatasaray Üniversitesi'nde görevli Fransız akademisyenlerin çalışma izinleri kısa süreli uzatıldı.

Fransız Haber Ajansı AFP, Galatasaray Üniversitesi'nde görevli 14 Fransız akademisyenin çalışma izinlerinin Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından üç ile altı ay arasında uzatıldığını duyurdu.

Bununla birlikte sayıları 6 veya 7 olduğu tahmin edilen Fransız akademisyene ise hâlâ çalışma izni verilmediği ortaya çıktı.

Euronews'in haberine göre; buradaki Fransız akademisyenlerin önemli bir kısmının çalışma izinleri, “B2” seviyesinde Türkçe bildiklerini kanıtlayan belgeleri sunamadıkları için geçen yıldan bu yana uzatılmıyordu. Bu sınavı şu ana kadar 6 Fransız akademisyenin geçtiği bildirildi.

Fransa'nın ülkesinde çalışan yabancı imam ve öğretmenler için en az "B2" seviyesinde Fransızca dil bilme şartı getirmesinin ardından "misilleme olarak YÖK tarafından bu yönde bir karar alındığı" belirtiliyor.

YÖK yaptığı açıklamada, 14 öğretim görevlisinin izinlerinin uzatılmasının kendilerine "B2'ye eşit veya daha yüksek Türkçe yeterliliğini belgeleyen bir belge sunmaları" için zaman vermeyi amaçladığını bildirdi.