-ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ GÖRÜŞME ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TESK'in olağan kongresi öncesinde kısa bir süre görüştü. Rixos Otel'de düzenlenen genel kurul öncesinde Başbakan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, otelde kısa bir süre biraraya gelerek sohbet ettiler. İki lider, daha sonra genel kurulun yapıldığı salona birlikte geçtiler. Görüşmede, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün de bulunduğu öğrenildi.