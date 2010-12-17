-ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI KONYA (A.A) -17.12.2010 2.2010 - Şeb-i Arus töreni başladı. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene katılan Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törenin başında tokalaştı. Mevlana Merkezi'ne önce Başbakan Erdoğan geldi. Daha sonra Mevlana Merkezi'ne gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile tokalaştı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra tören Ahmet Özhan'ın konseri ile başladı. (