-ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU KAYITLARINI YAPTIRDI TBMM (A.A) - 24.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te kayıtlarını yaptırdı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, evraklarını göndererek kayıtlarını yaptırdılar; genel kurulda oylama ve yoklama işlemleri için gerekli olan parmak izlerini ise daha sonra verecekler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı şekilde Meclis'e gelmeyerek, parti görevlileri aracılığıyla kaydını yaptırmıştı. Bu arada MHP listelerinden aday gösterilen; ancak daha sonra ortaya çıkan görüntüler nedeniyle MHP'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu da kaydını yaptıran milletvekilleri arasında yer aldı. Barutçu'nun, dün mesai saatinin bitiminin ardından Meclis'e gelerek kaydını yaptırdığı öğrenildi.