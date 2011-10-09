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Politika

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dua etti İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 22:25

-Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dua etti İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, taziye ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dua etti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle kendisine taziyeye gelen Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi'yi evinin bahçesine kurulan çadırda kabul etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve diğer konuklarıyla çadırda bir masa etrafında oturdu. Başbakan Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın da bulunduğu ziyarette, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere hurma, lokum, çay ve kahve ikram edildi.  Ziyaret sırasında bir süre sohbet eden Başbakan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kuran'ı Kerim'in okunmasının ardından birlikte dua etti. Erdoğan, ziyaretin sonunda Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.  Kılıçdaroğlu'nu arabasına kadar geçiren Başbakan Erdoğan, konuklarını el sallayarak uğurladı.

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