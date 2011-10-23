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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu deprem bölgesine gidiyor

Van'daki depremin ardından Başbakan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesine gitme kararı aldı...

23 Ekim 2011 03:00

T24 - Van'daki depremin ardından Başbakan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesine gitme kararı aldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Van'a gidecek. Van'da meydana gelen ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan depremin ardından Başbakan Erdoğan'ın deprem bölgesine gideceği bildirildi. 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Van'da büyük bir deprem yaşandığını belirterek, Van Ferit Melen havaalanının uçuş trafiğine açık olduğunu, kendilerinin de Van'a gideceklerini bildirdi.

Bakan Yıldırım, depremden dolayı yardıma ihtiyacı olan vatandaşların, 112 ve 155 çağrı merkezlerine mesaj atabileceklerini, bunun tüm operatörler için geçerli olduğunu söyledi.


Kılıçdaroğlu da deprem bölgesine gidiyor

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Van'a gidecek. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen başta Van olmak üzere tüm illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulundu.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak ve depremin zararlarını yerinde görmek için yarın Van'a gideceği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun daha önceden belirlenen yarın ki Muş programına da katılacağı bildirildi. 



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