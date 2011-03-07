Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Banliyo hattında buluştu

T24 - Babakan Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi olan, Aliağa-Menderes Banliyö Hattı açılışında buluştu.

İki lider tören alanında karşılaştıklarında el sıkıştılar, ancak hiç konuşmamaları dikkat çekti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kürsüye ilk çıkan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “İzmir Türkiye’nin aydınlık yüzü çağdaş kentidir. İlklerin kentidir. Ben İzmir’e bakınca doğayı, denizi, havayı seven insanları görüyorum. İzmir’den bakınca, gazetelerde özgürce yazılarını yazan gazetecileri, kürsülerinde düşüncelerini özgürce açıklayan öğretim üyelerini, sokaklarında, meydanlarında özgürce gösteri yapabilen insanların yaşadığı bir Türkiye’yi istiyorum. Ben İzmir’den bakınca istisnasız herkesin ülkede yaratılan zenginlikten hakça pay alabildiği bir Türkiye istiyorum.”



Erdoğan da konuşmasında şunları kaydetti: “Türkiye’yi ilk defa hızlı trenle biz tanıştırdık. Bu proje, açılışını yaptığımız bu modern tren hattı, esasen, Hükümetimizin partizanlığa asla tevessül etmediğinin, birlikte bir şeylerin yapılabileceğini göstermenin en önemli adı olmuştur. Biz, seçim sandıkları açılıp oylar sayıldıktan, sonuç ortaya çıktıktan sonra önümüzdeki oy dağılımlarını rafa kaldırıyor, 81 vilayetin tamamına eşit mesafede durarak, her birine aynı oranda hizmet götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”



Törende Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında birkaç kez yorgunluktan gözlerini kapattı. İki lider de bu ortak çalışma nedeniyle duydukları mutluluğu dile getirdi. Tören sonrasında Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birlikte banliyö trenine bindi. Makinist odasına geçen iki lider bir süre trenle seyahat etti.





Gavur İzmir kavgası



Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nu tarihi Alsancak Garı’nda bir araya getiren töreni, Ak Parti ve CHP teşkilatlarının, “Gavur İzmir” kavgası gölgeledi. Erdoğan’ın konuşması sırasında CHP Buca Gençlik Kolları üyesi Sinan Yaman’ın, “Biz gavur İzmirliyiz, ya sandığa gömeriz, ya denize dökeriz” diye bağırması üzerine ortalık karıştı. Bu protesto iki parti teşkilatının kavgasına neden oldu. Olaylar güçlükle yatıştırıldı ve Yaman güvenlik güçlerince salondan çıkarılarak göz altına alındı.



