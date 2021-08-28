Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'ten ortak basın toplantısı: 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Balkanlar'ın ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ'ın, barış ve istikrara ciddi katkılar sağladığını" ifade etti.

Erdoğan, Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Antalya'daki forumda Cumhurbaşkanı Cukanoviç'e "Karadağ'ı ziyaret edeceğine" dair söz verdiğini belirten Erdoğan, "Geciktim, gelemedim ama ilk fırsatta artık pandemi falan dinlemeyeceğim ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Şimdi bu ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içerisinde böyle bir basın toplantısını yapıyor olmak bize ayrı bir memnuniyet veriyor." dedi.

"Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor"

Erdoğan, Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını, Sultan 2. Abdülhamit ile Kral Nikola arasındaki dostluğa dayanan bir geçmişin olduğunu kaydetti.

Çetinye'de Osmanlı Sefaretinin bulunmasının ve Karadağ'ın ilk büyükelçisini Osmanlı İmparatorluğu'na atamasının bunu teyit ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olduğunu anımsattı.

Tüm dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde, Karadağ ile karşılıklı dayanışma ve iş birliğini daha da artırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ'ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti. Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. 'Bu hedefi belirleyelim' dedik ve kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı, ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor."

"Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğu var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasının ardından "Türkiye'nin Balkan ülkelerinde izlediği politikanın bölge ülkelerinin güvenini artırdığını görüyoruz. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik 'Batı'dan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz.' dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Bunun, Türkiye'nin Balkan ülkelerindeki sorumluluğunun ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin tarihten gelen bir sorumluluğun içinde olduğunu söyledi.

Bunun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki ziyaretleri devam ettirdiklerini, buna önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, "Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu kadar güzel bir yeri, bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklikti. Bunu gidermiş olduk." dedi.

Erdoğan, Bosna Hersek'e yaptığı ziyareti hatırlatarak, buranın birliği ve beraberliğinin de çok önemli olduğunu, bu birlik ve beraberlik içerisinde Bosna Hersek'in sıkıntılarını aşacağına inandığını ifade etti. (AA)