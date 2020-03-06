Erdoğan ve İmamoğlu'ndan Koronavirüs'e ortak çağrı: Sarılmaları, öpüşmeleri erteleyelim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı bugün aynı çağrıda bulundu. Büyük Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim" derken; İmamoğlu da Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bazen tokalaşmamayı, ki kesinlikle öpüşmemeyi tercih etmek gerekir" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler dünya çapında 3 bin 383 kişiye ulaşırken virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bine yaklaştı. Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da dün 41 kişi daha hayatını kaybetti. İtalya ve İran'da virüs salgını okulların kapatılmasına neden olurken Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu da 100'den fazla vakanın görüldüğü Fransa'daki toplantıyı Belçika'ya taşıma kararı aldı. Virüs Türkiye'nin komşu ülkelerinde de hızla yayılırken, bugün İran'da 17 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da Koronavirüs nedeniyle can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükselmiş oldu.

Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs'le ilgili olarak şunları kaydetti:

"Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir."

İBB Başkanı İmamoğlu da Koronavirüs'e karşı şu ifadeleri kullandı:

"Bana ulaşan bir bilgi yok. Arkadaşlarımla yaptığımız görüşmelerde ve yapılan açıklamaların haricinde, bize ulaşan bir bilgi yok. Koronavirüs tüm dünyayı etkiliyor. Dün, AB Büyükelçileri ile beraberdim, Avrupa ülkelerinde birçok fuar ve ticari aktivite iptal edilmiş durumda. Ne yazık ki ulaşım yavaşlamış durumda. Şu an Laleli'deyiz. Burada bile ticareti etkilemiş boyutu var; ama Uzakdoğu'daki tedarikçilerinden etkiliyor ama gelmek isteyen insanların gelmemeyi tercih etmemesinden dolayı etkiliyor. İstanbul, bu anlamda çok büyük bir kent ve Allah korusun böyle bir virüsle baş etme konusunda en ciddi sıkıntıları yaşayacak şehirlerden bir tanesi. Bu manada yekli olduğumuz alanlarda, özellikle Koronavirüs ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi, hangi şekillerde korunulabilir ve neler yapılmalı, nasıl tespit edilebilir şekliyle vatandaşlarımızı her mecradan bilgilendirme çabası içerisindeyiz."