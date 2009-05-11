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Politika

Erdoğan ve Hisarcıklıoğlu haberleri yalanlandı

11 Mayıs 2009 16:07

Başbakanlık Basın Müşaviri Kemal Öztürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilişkin haberlerin "gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Kemal Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, dün bazı gazetelerde yer alan Başbakan Erdoğan ile Hisarcıklıoğlu'na ilişkin "haberlerin gerçeği yansıtmadığını" ifade etti. Başbakan Erdoğan'ın, "elini uzatan kişiyi reddetme gibi bir tarzı olmadığını" belirten Öztürk, ayrıca "Hisarcıklıoğlu'na özel bir tavrının da bulunmadığını" söyledi. Öztürk, Başbakan Erdoğan'ın kendisini karşılayan Hisarcıklıoğlu gereken ilgiyi gösterdiğini de kaydetti.

Öte yandan, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün randevu talebinin Başbakanlığa ulaştığı, ancak bir gelişme olmadığı öğrenildi.

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