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Erdoğan ve Davutoğlu Konya'ya gitmiyor

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Mardin'de 4 polisin şehit olması sebebiyle Konya'daki maça katılmama kararı aldı

03 Eylül 2015 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Mardin’de bugün 4 polisin şehit olması nedeniyle Konya programını iptal ettikleri açıklandı. Erdoğan ve Davutoğlu'nun, bugün oynanacak Türkiye–Letonya milli maçını izlemek üzere Konya’ya gidtmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'ya gitmemesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’in Dargeçit ilçesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu, 4 polisimizin şehit olması nedeniyle İçişleri Bakanı Selami Altınok ve Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz’e birer telgraf göndermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız telgrafında, menfur saldırının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz etmiş; ailelerine, milletimize ve Türk Polis Teşkilatına başsağlığı dileklerini iletmiştir."

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