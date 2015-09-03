Mardin'de yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi, dört polis hayatını kaybetti!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir emniyet amiri ile 3 polis memuru hayatını kaybetti.

Anadol Ajansı ve DHA, saldırıyı PKK'nın yaptığını belirtirken, PKK'ya yakın internet sitelerinde ise saldırı henüz üstlenilmedi.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, "Olay bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İlçe girişinde inşaatı devam eden bir okulda PKK üyeleri yangın çıkardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin güvenliğini sağlamak için giden polis ekibinin bulunduğu zırhlı araç geçerken, PKK'lılar yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada zırhlı araç hasar görürken 4 polis şehit düştü."

Biri emniyet amiri, üçü polis memuru olan şehitlerin cenazesi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.