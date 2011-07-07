Erdoğan ve Çiçek yarın biraraya gelecek!

T24 - Meclis Başkanı Çiçek, yemin krizi düğümünün çözümü için son randevuyu Başbakan Erdoğan’a verdi. Gözler yarın saat 14.00’teki bu zirve ile 15.00’teki hükümet programının okunacağı Meclis Genel Kurulu’nda olacak.



Yemin ve boykot krizini çözmek için insiyatif alan, dün BDP'li Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık’la görüşen TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MHP ve CHP’yi de dinledi.



CHP’den yükselen ses 'top Çiçek’te' şeklinde olurken, Meclis Başkanı’nın kritik randevusu yarın saat 14.00’te Başbakan Erdoğan’la olacak.



Kritik görüşmedeki tavrının krizin çözümünde belirleyici olması beklenen Erdağan, basına kapalı grup toplantısında "kendi düştükleri kuyudan kendileri çıksınlar" derken, CHP’nin 'yemin için teminat' şartına da "yargı veriyorsa alsınlar" yanıtı verdi.



Yemin krizi düğümünün çözümü yolunda yoğun bir gün yaşandı; akşam saatlerinde de beklenen gelişme gerçekleşti ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in yarın saat 14.00’te Başbakan Erdoğan’la görüşeceği açıklandı.





SICAK GÜN!



Dün BDP’li Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık’la görüşen, ardından MHP’li Oktay Vural ve Mehmet Şandır’ın krizin çözümüne yönelik önerilerini dinleyen Cemil Çiçek, son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla biraraya geldi.



MHP grup başkanvekillerinin AK Parti ve CHP’yi ziyeret ederek 4 aşamalı bir plan sunması çözüme yönelik bir adım olurken, Cemil Çiçek yarın saat 14.00’te Başbakan Erdoğan’la yapacağı görüşmenin ardından partilerin grup başkanvekilleriyle biraraya gelecek. Burada, yemin krizini nasıl çözüleceği sorusuna yanıt aranacak.





TOP ÇİÇEK’TE, HAKEM ERDOĞAN



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Çiçek ile görüşmesinin hemen ardından yaptığı "Başbakan ya da AK Parti teminat versin, yemin edelim" açıklaması, grup toplantısı sonrası Başabakan Erdoğan’a soruldu.



"Biz de teminat yok, yargı veriyorsa alsınlar" diyen Erdoğan’ın, basına kapalı grup toplantısındaki sözleri de dışarıya yansıdı: "CHP’liler Meclis’e gelip yemin etmeliler. Kendi düştükleri kuyudan onları biz mi çıkaracağız. Kuyudan çıkmak için gayret sarf etmeleri gerekirken, bize saldırıyorlar. Biz de kuyudan çıkmalarını istiyoruz ama onlar bize 'diz çöktüreceğiz' ifadelerini kullanıyorlar. Umutsuz değiliz ama çok ümitli de değiiz."





15.00'TE GENEL KURUL VAR



Erdoğan, yarınki Çiçek görüşmesi öncesi tavrını bu sözlerle ortaya koyarken, gözler, kritik zirveden 1 saat sonra toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda olacak. CHP’lilerin topu attığı Çiçek ile 'umutvar' olmayan Erdoğan görüşmesinden çıkacak sonuç, hükmet programının okunacağı Genel Kurul’da yemin krizinin aşılıp aşılmayacağını da belirleyecek.





'YARIN YEMİN VAR MI?'



Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis’ten ayrılırken "Meclis Başkanı grup başkanvekillerini toplantıya çağıracak" dedi. "Çiçek’in görüşme sonrası açıklamaları olmuluydu" şeklinde konuşan Grup başkanvekillerinden Akif Hamzaçebi ise, "Yarın yemin var mı?” sorusuna, "Anlaşma zemini ortaya çıkmalı. Meclis Başkanı uzlaşma zemini yaratma gayretinde" yanıtını verdi.

Bugünkü yoğun trafiğin ardından, CHP’nin topu attığı Cemil Çiçek ile Başbakan Erdoğan'ın yarınki görüşmesinin yemin krizini çözmede etkili olup olmayacağı merak ediliyor.