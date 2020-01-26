Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan ortak açıklama: Yüksek düzeyli iş birliği konseyini tesis etmek üzere imza attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ortak basın toplantısı düzenledi. Cezayir genelinde yeni vize merkezlerinin açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Görüşmelerimizin askeri ticari kültürel boyutu vardı, tüm bunları görüşme fırsatı bulduk. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli iş birliği konseyini tesis etmek üzere az önce imzaları atmış bulunuyoruz'' dedi. Libya'daki gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan, "Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir" ifadesini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli kardeşim Tebbun'u bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyorum. Devlet Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğim için de onur duyuyorum.

Cezayir’in güvenliğini, huzurunu ve bekasını bizimkinden ayrı asla düşünmüyoruz. İkili görüşmelerimizi yaptık ve böylece geleceğe yönelik bölge sorunları nelerdir bunlara nasıl ortak çözüm buluruz bunları görüşme fırsatı bulduk.

Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asıra dayanan dostluk bağlarına dayanarak ikili iş birliğimizi daha da ileriye taşımakta kararlıyız.

Görüşmelerimizin askeri ticari kültürel boyutu vardı, tüm bunları görüşme fırsatı bulduk. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli iş birliği konseyini tesis etmek üzere az önce imzaları atmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun.

Aziz kardeşimi konseyimizin ilk toplantısını bu yıl gerçekleştirmek için Türkiye’ye davet ettim. En kısa zamanda bu toplantıyı ülkemizde yapmayı planladık.

Cezayir’deki yatırımlarımızın tutarı 3 buçuk milyar doları bulmuştur. Bu rakam Cezayir’e olan güvenimizin göstergesidir.

Aramızdaki ilişkileri aslında Cezayir’i pazar olarak görmek değil kazan - kazan esasına göre bu adımları atıyoruz. Bu nedenle Türk ve Cezayirli iş adamlarımızı yeni ortaklıklar kurmaları için teşvik ediyoruz.

Vize açıklaması

Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye’ye ziyaretini kolaylaştırıyoruz.

15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.

Görüşmelerimizde savunma sanayi alanındaki iş birliklerimizi derinleştirme kararı aldık. Ziyaretim vesilesi ile ayrıca millet konseyi başkanı ile de bir araya da geleceğim. Parlamentolarımız arasındaki görüşmelerin de sıklaştırılmasını faydalı görüyoruz.

Libya açıklaması

Gerek göç yükü gerekse güvenlik noktasında Cezayir’in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz başından beri Libya’da askeri müdahalelerle çözüm alınamayacağını söylüyoruz.

Bu çerçevede müştereken atacağımız adımlar üzerinde durduk. Kalıcı istikrarın temelindeki anahtar unsurların diyalog olduğuna inanıyoruz. Cezayir’in Berlin sürecine ortak olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Biz de Libya’da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Libya’nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya’nın felaketi olacaktır. Maalesef uluslararası toplum ne Libya’da ne de Suriye başarılı bir sınav verememiştir.

Geldiğimiz aşamada Berlin Konferansı'nda alınan kararların takibi önem arz ediyor. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Tebun: Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması konusunda beraberce hareket edilmesi konusunda anlaştık

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise ortak basın toplantısında şunları söyledi:

Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle kendi adıma ve Cezayir halkı adına Türkiye’de gerçekleşen deprem için en içten taziyelerimi ileterek hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Tabi bizler Cezayir ile Türkiye’nin her alanda ilişkilerini geliştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Ortak bir geleceğe beraberce yürüyebileceğimize inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ticaret hacmimizi en yakın zamanda 5 milyar dolara çıkarma hacmine ulaşabileceğimizi ifade ettik.

Bizim bakanlarımızın sürekli iletişim halinde olması gerektiğine inandık ve karar aldık. Ben aynı zamanda Türkiye’nin şanına yakışır bir büyükelçiliğine sahip olması ve böyle bir büyükelçiliği teşhis etmesi için de bizden bir satın alma durumunu kabul ettim onayladım.

Kardeş Türkiye’nin Cezayir’de bir kültür merkezi açması Cezayir’in de Türkiye’de bir kültür merkezi açması konusunda anlaşmaya vardık.

Bölgesel anlamda sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması konusunda beraberce hareket edilmesi konusunda anlaştık. Sahadaki tüm gelişmeleri de beraberce takip edip değerlendireceğiz.