-ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET PAKİSTAN'DA İSLAMABAD (A.A) - 02.09.2010 - Pakistan'a nakdi ve ilaç yardımı götüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, selden en fazla etkilenen ilk bölgelerden biri olan Nowshara bölgesinde incelemelerde bulunacak ve Türk Kızılayı'nın bu bölgede yaptırmış olduğu mevlana evlerini gezecek. Pakistan, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken, bölgedeki sel felaketi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sel ve muson yağmurlarının Pakistan'ın 4'te birini sular altında bıraktığı felaket, en fazla kadınlar ve çocukları etkiliyor. Sele neden olan muson yağmurlarının devam ettiği bölgede felaketin boyutları da büyüyor. Her yıl muson yağmurlarının etkisine giren Pakistan, bu kez bereket yerine felaketle karşılaştı. Normalin 10 katı kadar yağan muson yağmurları, tarım ülkesi olan Pakistan'a bu yıl hayat değil ölüm getirdi. Temmuz ayının ortalarında başlayan afette bir çok ev, yol, köprü hasar gördü ve ülkenin neredeyse tamamının alt yapısı yok oldu. Pakistan'ın kuzeyinde yer alan Svat Vadisinden doğan İndus Nehri, Cammu Keşmir'de doğan Celum, Cenab ve Hindistan'dan doğan Ravi ve Sutlej nehirleri, muson yağmurlarının etkisiyle taştı ve önce ülkenin kuzeyindeki Peşaver bölgesini etkiledi. Bu felaket sonrasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar Peşaver ve civarına yardım götürürken muson yağmurlarının güneyde hala devam etmesi nedeniyle bu bölgedeki hasar her geçen gün büyüyor. Özellikle selden en çok etkilenen Belucistan, Pencap, Khyber Paktunkhwa ve Sindh bölgelerinde evler, yollar ve köprülerin yanı sıra tarım alanları da kullanılmaz hale gelmiş durumda. Pakistan'ın yüzde 70'inin etkilendiği bu sel felaketinin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri, uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Selden etkilenen insanların çoğu başka bölgelere helikopterler ve botlarla taşınırken, bu bölgelerde küçük adacıklar oluştu. Uluslararası sivil toplum kuruluşları ise önce görmezlikten geldikleri vehametin farkına, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun ziyareti sırasında vardı. BM Genel Sekreterinin Pakistan'da yaşananları son yüz yıl içerisindeki en büyük felaket olarak nitelemesiyle durumun ne denli kötü olduğu ayrıca gözler önüne serildi. Pakistan'ın en büyük gelir kaynaklarından biri olan tarım arazilerinin büyük bölümü de sular altında kaldı. Mango, elma, ayva üretimi yapılan yerlerle domates, salatalık, buğday ve pamuk tarlalarının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Şu ana kadar dünya ülkeleri Pakistan'a bir milyar dolar yardım taahhüdünde bulunurken, uluslararası yardım kuruluşlarının bölgede ciddi çalışma yaptığı görülüyor. Afetin ilk gününden itibaren Pakistan'a gelen Türk yardım ekipleri de başarılı çalışmalarıyla halkın büyük takdirini kazanıyor. Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye'den gelen bütün yardım kuruluşları ile tek tek ilgilenirken, yardımların amacına uygun dağıtılması için de yoğun bir çalışma sarf ediyor. Başta Türk Kızılayı olmak üzere bölgede TİKA, Kimse Yok Mu, Deniz Feneri, İHH, Yeryüzü Doktorları gibi birçok Türk kuruluşu da çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı tam donanımlı iki sahra hastanesi de selin en fazla zarar verdiği iki ayrı bölgede hizmet veriyor. Selin ilk vurduğu bölgelerden biri olan Nowshara'da Türk Kızılayı Mevlana evleri kurarken, Yeryüzü Doktorları da bu bölgede selzedeleri sağlık taramasından geçiriyor. Türk Kızılayı, selzedeler için verdiği iftar yemeklerinin yanı sıra sağlık, gıda, temiz su paketleri de dağıtıyor. Türkiye'den yola çıkan 7 ayrı tren katarı ve 62 tırdan oluşan yardım konvoyunun getirdiği malzemeler de Türk Kızılayı'nın organizasyonuyla insanlara dağıtılacak. Salgın hastalıkların can almaya başladığı bölgede en büyük sıkıntıyı ise kadın ve çocuklar yaşıyor. -EMİNE ERDOĞAN SEL BÖLGESİNDE- Bu arada, Pakistan'a nakdi ve ilaç yardımı götüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, selden en fazla etkilenen ilk bölgelerden biri olan Nowshara bölgesinde incelemelerde bulunacak. Türk Kızılayı'nın bu bölgede yaptırmış olduğu mevlana evlerini gezecek olan Emine Erdoğan, burada felaketzedelerle de görüşecek.