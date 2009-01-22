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Politika

Erdoğan ve Başbuğ düzenli görüşecek

Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Başbuğ bundan sonra her hafta perşembe günü olağan görüşme yapacak.

22 Ocak 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ bundan sonra her hafta perşembe günü olağan görüşme yapacak.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Erdoğan, perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve MİT Müsteşarı Emre Taner ile yaptığı haftalık olağan görüşmelere Genelkurmay Başkanı’nı da ekledi.

Görüşmenin, Ergenekon soruşturması tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dünkü “uyum” zirvesinin ardından yapılacak olması dikkat çekti. 

Siyasi tarihte ilk

Orgeneral Başbuğ, Cumhurbaşkanı Gül’le yapacağı görüşmenin ardından saat 16.00’da Başbakanlık’ta Erdoğan ile de bir araya gelecek. Başbakan ile Genelkurmay Başkanı’nın görüşmesi her hafta yapılacağı için, siyasi tarihte de bir ilk olacak. Erdoğan, Orgeneral Başbuğ ile sadece görüşmeye ihtiyaç olduğu zamanlarda bir araya geliyordu.
Orgeneral Başbuğ, Erdoğan ile görüşmesinden önce saat 14.30’da Köşk’te Cumharbaşkanı Gül ile biraraya gelecek. Başbuğ’un Gül’e, Ergenekon soruşturması çerçevesinde yaşanan son gelişmeler konusunda TSK’nın tavrını aktarması bekleniyor. Başbuğ, Gül‘ün yanı sıra bugün Başbakan Erdoğan ile yapacağı ve mutad hale gelecek görüşmede de TSK’nın ve kendisinin görüş ve değerlendirmelerini doğrudan iletecek.
Köşk’ün yanı sıra, Başbakan ile görüşmelerin de haftalık olağan hale getirilmesi ile Başbuğ’un kritik bir dönemde TSK’nın görüşlerini doğrudan devletin zirvesindeki iki isim olan Gül ile Erdoğan’a iletme durumu da oluşmuş oldu.

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