Erdoğan ve Başbuğ düzenli görüşecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ bundan sonra her hafta
perşembe günü olağan görüşme yapacak.
Başbakanlık kaynaklarından
alınan bilgiye göre Erdoğan, perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
ve MİT Müsteşarı Emre Taner ile yaptığı haftalık olağan görüşmelere
Genelkurmay Başkanı’nı da ekledi.
Görüşmenin, Ergenekon soruşturması tartışmaları ve Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün dünkü “uyum” zirvesinin ardından yapılacak olması
dikkat çekti.
Siyasi tarihte ilk
Orgeneral Başbuğ, Cumhurbaşkanı Gül’le yapacağı görüşmenin ardından
saat 16.00’da Başbakanlık’ta Erdoğan ile de bir araya gelecek. Başbakan
ile Genelkurmay Başkanı’nın görüşmesi her hafta yapılacağı için, siyasi
tarihte de bir ilk olacak. Erdoğan, Orgeneral Başbuğ ile sadece
görüşmeye ihtiyaç olduğu zamanlarda bir araya geliyordu.
Orgeneral Başbuğ, Erdoğan ile görüşmesinden önce saat 14.30’da Köşk’te
Cumharbaşkanı Gül ile biraraya gelecek. Başbuğ’un Gül’e, Ergenekon
soruşturması çerçevesinde yaşanan son gelişmeler konusunda TSK’nın
tavrını aktarması bekleniyor. Başbuğ, Gül‘ün yanı sıra bugün Başbakan
Erdoğan ile yapacağı ve mutad hale gelecek görüşmede de TSK’nın ve
kendisinin görüş ve değerlendirmelerini doğrudan iletecek.
Köşk’ün yanı sıra, Başbakan ile görüşmelerin de haftalık olağan hale
getirilmesi ile Başbuğ’un kritik bir dönemde TSK’nın görüşlerini
doğrudan devletin zirvesindeki iki isim olan Gül ile Erdoğan’a iletme
durumu da oluşmuş oldu.