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Politika

Erdoğan ve Barzani'nin gündemi IŞİD

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile yaptığı görüşmede IŞİD ve rehin alınan konsolosluk görevlilerinin durumunu ele aldı

14 Temmuz 2014 22:32

Başbakan Erdoğan, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesinde IŞİD, rehin alınan konsolosluk görevlilerinin durumu ve Kürt bölgesinin statüsü gibi konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakanlık Dış Politika Danışmanı İbrahim Kalın ile Irak Başkanlık Divan Başkanı Fuat Hüseyin ve İçişleri Bakanı Kerim Sincari de hazır bulundu.

Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede, IŞİD, Irak’ta rehin alınan konsolosluk görevlilerinin durumu, Kürt bölgesinin statüsü ve Maliki ile ilişkiler gibi konular ele alındı.

 

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