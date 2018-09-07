Erdoğan ve Bahçeli, yerel seçimde ittifakı görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mart 2019’da yapılacak seçimlerde izlenecek yol haritası için gelecek hafta bir araya gelmeyi planladıkları öğrenildi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre iki lider, 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran seçimlerindeki oylar değerlendirilip, analizi çıkarılacak.

Bir ilde hangi partinin oyu yüksekse, diğer partinin ‘oy oranı yüksek olan partiyi desteklemesi’ planlanıyor.

Bahçeli, önceki "İstanbul, Ankara ve İzmir’in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açabilir” demişti. Bu nedenle MHP’nin bu üç kentte AK Parti’nin adayına destek vereceği iddialar arasında.

AK Parti’nin de MHP’li belediyelerce yönetilen Adana, Mersin, Manisa, Isparta gibi illerde MHP’yi destekleyeceği de ifade ediliyor.

Kayyum atanan HDP’li 102 belediyenin seçiminde de MHP’nin, AK Parti adayını destekleyeceği dillendiriliyor.