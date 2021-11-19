Erdoğan ve Bahçeli’nin “sürpriz” görüşmesinin perde arkasından “uzlaşı” çıktı

Siyasette “yüzde 50+1” tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü “sürpriz” görüşmesinin perde arkasından “uzlaşı” çıktı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, Erdoğan, “yüzde 50+1” tartışmasında her ne kadar parlamentoyu işaret etse de iki liderin görüşmesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’a, “yüzde 50+1’in tartışmaya açılmasının muhalefet cephesini güçlendireceği ve sistem üzerinde meşruiyet tartışmalarına yol açabileceğini ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmaya çalışılacağını söylediği” belirtiliyor.

Her iki liderin de görüşmede, “yüzde 50+1 tartışmasının ‘suni bir tartışma olduğu’, çünkü söz konusu düzenleme için anayasa değişikliği gerektiğini belirttikleri” kaydediliyor.

Erdoğan’ın Bahçeli’ye, “parti kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda yüzde 50+1 ile seçime gidileceğini ve bunun için sahada çalışmaları yönünde talimat verdiğini söylediği” de ifade ediliyor.