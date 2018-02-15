"Erdoğan ve Bahçeli kameraların karşısına birlikte geçecek, imzalar atılacak"

AKP ile MHP’nin seçim ittifakı ile ilgili ortak yürüttükleri çalışma tamamlandı. 'Milli mutabakat' adı verilen“seçim ittifakı” çalışmasının kamuoyuna nasıl açıklanacağının belirlendiği ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifakların önünü açacak yasal düzenlemeyi kamuoyuna birlikte açıklayacakları aktarıldı. İki parti arasında ittifak metni imzalanacağı belirtilirken, imzaların kamuoyu önünde atılacağı söylendi.

Birgün'de yer alan haber aynen şöyle:

AKP ile MHP seçim ittifakını kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. ANKA’nın edindiği bilgilere göre AKP, seçim ittifakı çalışmasının, "Milli Mutabakat'a yakışır bir şekilde' kamuoyuna açıklanması gerektiğini düşünüyor.

İki partinin kurmayları tarafından hazırlanan ve tamamlanan iki ya yada daha fazla partinin seçime birlikte girmelerinin önünü açacak yasal düzenleme tamamlandı.

Tamamlanan alternatifli metinler dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunuldu. Liderler inceleme yaptıktan sonra, ittifak komisyonu üyeleri son düzenlemeleri yapacak. Ardından iki lider bir araya gelerek, ittifak metnini kamuoyuna açıklayacak.

AKP kaynakları, “Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine giderken, ittifaklarla gitmek anlamlı. Yeni bir sistem. Milli Mutabakat adı verdiğimiz ittifak düzenlemesini ‘milli mutabakata’ yakışır şekilde açıklanması gerekir” yorumunu yapıyorlar.

"Milli mutabakat ya da ay yıldız"

Öte yandan, seçim ittifakının adı Milli Mutabakat olarak konulmuştu, Bahçeli son olarak “ay-yıldız” önerisi getirdi. İki liderin buluşmasında ittifakın adı da netlik kazanacak. Milli Mutabakat ya da ay yıldız olacak. Ancak, AKP ittifakın adının 'Milli Mutabakat' olarak kalacağı görüşünde.

Edinilen bilgilere göre, milli mutabakat ya da ay-yıldız metni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kamuoyuna açıklanacak. Öte yandan yasal düzenlemenin yanı sıra bir de AKP ile MHP arasında “ittifak metni” hazırlanacak. O metinde kamuoyu önünde iki lider tarafından imzalanacak.