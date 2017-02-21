Erdoğan ve Bahçeli hakkında suç duyurusu

Emek Partisi (EMEP), 16 Nisan referandumunda “Hayır” diyecek olanlara yönelik suçlayıcı ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şüphelilerin “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından yargılanması istendi. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “Hayır çalışması yaparken iktidar ve iktidar yandaşlarının bu söylemlerinin tarafımıza şiddet olarak dönmesinden kaygı duyuyoruz” dedi.

EMEP adına suç duyurusunu dün Ankara Adliyesi’nde EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ve Ankara İl Başkanı Avukat İlke Işık yaptı.

Suç duyurusunun ardından Adliye önünde açıklama yapan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Doğan, referandumda halkın önüne sunulan iki seçenekten “hayır” seçeneğini savunmanın, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bahçeli tarafından “teröristlik”, “vatan hainliği”, “bölücülük” ve “darbeye yandaşlık” ile suçlandığını söyledi.

“Halkı kutuplaştırıyorlar”

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı’nın “İç savaşa hazırlıklı olun” sözlerini, Antalya’da bir savcının “hayır” diyenlere yönelik kullandığı ifadeleri hatırlatan Doğan, bu tip açıklamaların devletin en tepesinden yapılan kışkırtıcı söylemden cesaretle yapılabildiğini söyledi. Doğan, “İktidar, Cumhurbaşkanı, Başbakan, MHP Genel Başkanı, halkı ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ‘evet’ diyenlerle ‘hayır’ diyenleri karşı karşıya getirici söylemlerinden vazgeçsinler. Bu söylem içerik olarak da suç teşkil ettiği için, bu söylemlerin savcılıklarca da suç olarak nitelendirilmesini ve Meclis’e fezleke halinde sunulmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Şiddete dönmesinden kaygı duyuyoruz”

Emek Partisi olarak referanduma dönük “Hayır” çalışması yaptıklarının altını çizen Şükran Doğan, “Hayır çalışması yaparken iktidar ve iktidar yandaşlarının bu söylemlerinin tarafımıza şiddet olarak dönmesinden kaygı duyuyoruz” dedi. Suç duyurusunda bulunma nedenlerinin, duydukları bu kaygı olduğunu da belirten Şükran Doğan, “Evet demek ne kadar haksa, hayır demek de o kadar haktır. Zaten içerik olarak vatandaşa hiçbir şey sorulmadı. Sorulan tek şey var. Evet mi, Hayır mı? Pusulada da iki seçenek var. Doğal olarak herkes tercihini yapacak. Bu tercihi yapanları kışkırtmamak gerektiğinin altını çizerek, suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

Fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilsin

Açıklamanın ardından Basın Suçları Savcılığı’nda, milletvekilleri ile ilgili bölüme suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin referandumda ‘hayır’ tercihi yapacak olanlar için “terörist”, “bölücü”, “vatan, millet düşmanı” ifadesi kullandıkları hatırlatıldı.

Bu sözlerin, televizyon, radyo ve gazeteler vasıtasıyla milyonlarca yurttaşa ulaştığı, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 16 Nisan günü 'evet' demeyenleri darbeci olmakla da suçladığı vurgulanan dilekçede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği şu sözlerine de yer verildi: “Bugün malum şer ve kriz ittifakı emel birliği etmiş, anayasa değişikliği konusundaki tutumumuzu eleştiriyor. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, TKP eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, kendilerine milliyetçi diyenler... Size ne? Size mi soracaktık. Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani izni sizden mi alacaktık.”

Dilekçede, “Her ne kadar Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için bir soruşturma açılması TBMM’nin görevi ise de bu şüpheliler hakkında fezleke hazırlanarak TBMM’ne gönderilmesi; Ozan Erdem hakkında ise soruşturma açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz” denildi.