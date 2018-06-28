Erdoğan ve Bahçeli görüştü; gündemde OHAL, bedelli askerlik, Meclis Başkanlığı ve kabine vardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin ardından ilk kez Beştepe’de ‘Cumhur İttifakı zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvenin gündeminde OHAL, bedelli askerlik, Meclis Başkanlığı ve kabine vardı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, İstanbul’daki Huber Köşkü’nde önceki gün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili 6 saatlik toplantı yapan Erdoğan, dün Bahçeli ile görüşme için öğle saatlerinde Ankara’ya geldi. Beştepe’deki görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı katıldı. Erdoğan’ı seçim gecesi telefonla tebrik eden Bahçeli, dün de kutladı. Erdoğan da Bahçeli’ye seçimlerde verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.



Planlandığı şekilde saat 16.00’da başlayan görüşme 40 dakika sürdü. Alınan bilgiye göre Erdoğan, İstanbul’da yaptığı yeni sistem toplantısında alınan kararları Bahçeli ile paylaştı. Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli, yeni sisteminin ayrıntılarını ve önümüzdeki dönemde Meclis Başkanlığı, başkan yardımcılığı ve yeni kabine için atılacak adımlar konusunda izlenecek stratejiyi ele aldı. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçim sonuçları konusunda kısa bir değerlendirme de yapıldı.



Cumhur İttifakı’nın yeni dönemdeki uyumunun devamı için Erdoğan’ın kabinede MHP’ye yakın isimler arasından görevlendirme yapabileceği belirtiliyordu.



Zirvede Meclis Başkanlığı için hangi ismin aday olarak gösterileceği, iki partinin ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı, yeni hükümette yer alacak isimler ve uyum süreci konusunda nabız yoklaması yapıldı. İttifakın yol haritasının ana hatlarıyla konuşulduğu zirvede Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin de gündeme geldiği öğrenildi.

Bedelli ve OHAL

Görüşmenin en önemli konularından birini de OHAL’in kaldırılması oluşturdu. Görüşmede, hükümetin üzerinde çalıştığı bedelli askerlik konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Bahçeli’nin, Erdoğan’a, “bedelli askerliğin hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşünün alınması, bu konuda yapılacak kapsamlı çalışmalar sonrasında olabileceğini” ifade ettiği kaydedildi.