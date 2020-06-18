Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde 8 kritik başlık konuşuldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beştepe’de 50 dakika süren ‘sosyal mesafeli’ buluşmasında sekiz kritik başlık gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın Bahçeli’yle, Kuzey Irak’ta başlatılan harekâtla ilgili sahadan gelen son bilgileri paylaştığı görüşmede Libya diplomasisi de detaylarıyla konuşuldu.

İki liderin görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın kulis haberine göre, Erdoğan’ın Bahçeli’ye Pençe-Kartal Harekâtı’nda sahadan gelen son bilgileri paylaşarak, operasyon planını anlattığı öğrenildi. Görüşmede ayrıca günlerdir tartışılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılması, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler, vekil transferi tartışması, baro seçimleri düzenlemesi ve Koronavirüs'le mücadele gibi kritik başlıklar en önemli gündem maddeleri oldu.