Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz" dedi.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi tören ile karşılandı. Resmî törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev ile baş başa görüştü. Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.

Toplantının sona ermesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Karabağ’ı ayağa kaldıran çalışmaları takip ettiğini belirterek “Burada bizim de TOKİ ile atmayı planladığımız adımlar var. Bu adımları atacağız. Bölge ülkelerini de Azerbaycan halkının zaferini görmeye, geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını temenni ediyoruz. Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz ” dedi.

“Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran’ın içinde yer aldığı 6'lı platform ile bölge barış içinde yaşanan bir bölge olsun” diyen Erdoğan, “Böyle bir iklim oluştuğunda Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

"Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz"

SOCAR başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarından memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Bugün yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli. Biraz önce kardeşimin ifade ettiği Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. 11 A4 sayfa beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu beyannamenin içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken sadece iki ülke değil, bölgeyi kapsayan kararlılığın burada yattığını görüyoruz. Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise “Şuşa Beyannamesi savunma ve askeri anlamda işbirliği öngörüyor. 2 mesele önemli. Savunma alanında, savunma sanayii alanında ve karşılıklı askeri yardımlaşma. Birbirimizin güvenliğini sağlayacağız. Müttefiklik hakkında imzalanan bildiride Zengezur koridorunun olması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın Ermenistan ile yaşanan savaşta ilk saatlerde açık destediğini gösterdiğini söyleyen Aliyev, “Müdahale etmek isteyen güçleri durdurdu. Ermenistan teslim oldu. 30 yıla yakın devam eden işgal son buldu” dedi.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak eşlik ediyor.