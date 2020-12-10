Erdoğan ve Aliyev, Türkiye-Azerbaycan arasında ikili anlaşmaları imzaladı; "bölgede yeni bir işbirliği platformu" vurgusu yapıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ikili anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev açıklamalarında bölgede yeni bir işbirliği platformu oluşturulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan da işbirliği konusunda Aliyev'e katıldığını belirterek Ermenistan'ın da aralarında bulunabileceği altılı bir işbirliği platformuna işaret etti. Erdoğan, "Bizim kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Gençlik Sarayı’nda ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Aliyev, imzaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

Aliyev, "Biz uzun yıllar süren işgali son buldurduk. Türkiye gibi bir kardeşimizin yanımızda olması bize güç verdi. Bugün dünya haritasına bakarsak biz gibi birbirinin her zaman yanında olan başka ülkeler yoktur. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yürüten ülkelerdir. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü artırır. Türkiye bugün dünyanın birçok ülkesinde hakkı, adaleti müdafaa ediyor, ezilmiş halkların çıkarlarını koruyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı" dedi.

Aliyev sözlerine, "Bugün Türkiye-Azerbaycan birliği bölge için, dünya için büyük önem taşıyor. Bu zaferden sonra başlayan dönem için de biz tam hazırlıklıyız. Biz bölgede yeni bir işbirliği platformu oluşturmalıyız. Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir." ifadeleriyle devam etti.

Aliyev'den sonra söz alan Erdoğan şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na bu Zafer Günü'nde vermiş oldukları mesaj sebebiyle şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Gerçekten 44 günlük bir savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycan'daki kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse aynı şekilde Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Bu gerek şahsımızda gerek tüm milletimizin şahsında yaşanan bir sevinçti. Gerek hükûmetimiz olarak gerekse bu noktada parlamentonun büyük bir kısmı olarak bu sevinci beraber yaşadık. Buna özellikle de yazılı görsel medyanın büyük bir kısmı katıldı. Bu zaferi beraber sürekli olarak kutladılar, mesajlarını da bu istikamette hep verdiler. Şu anda bugün bu törenlere biz kardeşimin de davetiyle geldik ve caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bunu gördük. Tabii ki böyle bir zafere tebrik etmek, mübarek olsun demek bizim de görevimizdir. Rabbim bundan sonraki süreci başarılarla dolu devam ettirmeyi nasip etsin.

Bugün etraflıca görüştük, Karabağ neden bugüne kadar böyle sürüncemede kaldı? 30 sene neden bu çile çektirildi? Bu Minsk üçlüsü denilen üçlünün görevi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi ABD, Rusya ve Fransa. Neden oyalandılar? Daha sonra çok da olumlu mesajlar gelmeye başladı. Tabii bunların başında da Fransa. Devamlı kardeşimi arıyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Tabii zamanla bize de ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik.

Sayın Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam. Onun olumlu yaklaşımları da bu sürece yardımcı oldu. Bu arada kardeşimin az önce ifade ettiği platform konusunu ben de çok önemsiyorum. Gerekirse altılı bir platform oluşturabiliriz dedi. Bunu Putin de kabullendi. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan, eğer kabullenir uyarlarsa Ermenistan. Böylece altılı platformla bir bölgesel barışı tesis edelim dendi. Bu bölgesel barışın bu bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üstyapı, siyasi ve diplomatik görevleri vardı. Bugün de söyledim. Eğer de bu konuda olumlu adım atılırsa, biz de kapalı kapılarımızı açarız. Yeter ki olumlu adımlar açılmış olsun. Bizim de kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz. Bizim Ermenistan halkıyla derdimiz yok. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var. Bunların için vatandaşlık hakkını elde eden var, etmeyen var.

Karabağ'ı kendi meclisinden getirdiğin kararla "Burası devlettir, biz tanıdık" deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor, sen Macron olarak buna kalkıyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş, devlet yönetimini de anlamamış. Yarın ya da bu akşam bana kızacak o ayrı mesele. "

Bakü'yü 20 yıl öncesinden bugüne getiren Azerbaycan yönetimi Karabağ'ı da üç beş yıl içerisinde bambaşka bir hâle getirecektir. Bu kudret İlham kardeşimde var, bunu ispatladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki savaşta zafer elde etmesi nedeniyle başkent Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.