Erdoğan ve Albayrak'ın açıklaması ile Trump'ın gümrük vergisi kararı doları nasıl etkiledi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bayburt'taki Ulu Cami'de kıldığı cuma namazı sonrası yaptığı konuşmada rekor üstüne rekor kıran dolara ilişkin olarak, "Dolar molar bizim yollarımızı kesemez" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sabah saatlerinde 6.40 TL'yi gören dolar tekrardan 6 lirayı gördü. Dolar, Erdoğan'ın konuşması sırasında 6,20 TL'lere kadar yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi paketini açıkladı. Dolar, Albayrak'ın konuşması esnasında yeniden yükselişe geçerek 6.38'i gördü.

Trump'tan yeni vergi talimatı geldi; Türk Lirası değer kaybetti

Bakan Albayrak, yeni ekonomik modele dair açıklamalarda bulunurken; ABD Başkanı Donald Trump'tan da alüminyum ve çelikteki vergiye dair bir talimat geldi. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu sefer iyi değil!" ifadesini kullandı.

Trump'ın Twitter mesajının ardından Türk lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında rekor tazeledi. Dolar, 6.38 TL ve Euro da 7.31 TL olurken, sterlin de 8 TL düzeyini geçti.

Financial Times'tyan Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar grafiği

Financial Times, Erdoğan'ın Bayburt 'taki konuşması sırasınd Dolar/TL kurunda yaşanan değişimin grafiğini çıkardı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Dolar molar bizim yollarımızı kesemez

Erdoğan'ın konuşmasından ekonomiye ilişkin açıklamaları şöyle:

"Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin, buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, eurosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımıza bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadelededir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün için değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.

"Yastık altındaki dövizleri, dolarları varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin.

"Bayburt'tan öyle bir ses verelim ki dünyanın dört bir yanında duymayan kalmasın. Kurcular, dövizciler cevabı alsın: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek vatan.

"Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar, bu çarpıklığın ürünüdür"

"Ülkemize yönelik anlamsız bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz gecesi, demokrasinin değil darbecilerin yanında yer alanlar 24 Haziran’dan sonra milletin iradesine saygı duymak yerine bambaşka yollara saptılar. Bazı ülkeler darbecileri koruyan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar, bu çarpıklığın ürünüdür. Suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Çok basit görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açık. Bu tarz yaklaşım sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler, telafisi olmayan bir noktaya gelmiştir.

Konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp, egemenlik haklarımıza halel getirecek tavizler vermeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar, kimseye eyvallahımız olmaz.

"Boşuna heveslenmeyin"

"Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp faizlere bakıp ve tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum: Boşuna heveslenmeyin."

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