T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan vatandaşlarla tartışan korumaları korudu: Bunlar görevli arkadaşlar, yapmayın

Erdoğan, yaşanan izdiham nedeniyle kürsüden erken ayrıldı

04 Mayıs 2015 01:39

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize Buluşması’nın sonunda, yanına ulaşmak isteyen hemşerilerini uyardı. Korumalarla tartışan, yakın mesai arkadaşlarını iten bazı vatandaşlara bizzat Cumhurbaşkanı müdahale etti. "Bunlar görevli arkadaşlar, olmaz, yapmayın" diyen Erdoğan, yaşanan izdiham nedeniyle kürsüden erken ayrıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu ve Yaşar Kaçmaz’ın haberine göre, izdiham sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç zor anlar yaşadı. Kılıç’ın bu duruma sinirlendiği kameralara da yansıdı. Bütün bu görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Akça ağacı" hediye edilmesi sırasında yaşandı. Adıyaman, Kahramanmaraş, Bingöl, Manisa, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Çanakkale ve Rize’den getirilen toprağın kullanıldığı ağaca, takdim sırasında ismi değiştirilerek "Akçağ ağacı" denildi. Ağacın etrafında toplanan kalabalık yüzünden de izdiham oldu.

Ağacın dallarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzüne çarpmaması için Koruma Müdürü’nün büyük çaba gösterdiği görüldü.

ETİKETLER

tayyip erdoğankorumayapmayınvatandaş

İlgili Haberler

Erdoğan: CHP, 27 Nisan bildirisine yayınlayanlardan daha çok sahip çıktı

'Taksim'i Kabe olarak gösterenlere, 7 Haziran'da Kabe'nin neresi olduğunu gösterecektir'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24