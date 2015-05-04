Erdoğan vatandaşlarla tartışan korumaları korudu: Bunlar görevli arkadaşlar, yapmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize Buluşması’nın sonunda, yanına ulaşmak isteyen hemşerilerini uyardı. Korumalarla tartışan, yakın mesai arkadaşlarını iten bazı vatandaşlara bizzat Cumhurbaşkanı müdahale etti. "Bunlar görevli arkadaşlar, olmaz, yapmayın" diyen Erdoğan, yaşanan izdiham nedeniyle kürsüden erken ayrıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu ve Yaşar Kaçmaz’ın haberine göre, izdiham sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç zor anlar yaşadı. Kılıç’ın bu duruma sinirlendiği kameralara da yansıdı. Bütün bu görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Akça ağacı" hediye edilmesi sırasında yaşandı. Adıyaman, Kahramanmaraş, Bingöl, Manisa, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Çanakkale ve Rize’den getirilen toprağın kullanıldığı ağaca, takdim sırasında ismi değiştirilerek "Akçağ ağacı" denildi. Ağacın etrafında toplanan kalabalık yüzünden de izdiham oldu.

Ağacın dallarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzüne çarpmaması için Koruma Müdürü’nün büyük çaba gösterdiği görüldü.