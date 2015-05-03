Erdoğan: CHP, 27 Nisan bildirisine yayınlayanlardan daha çok sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen “Rizeliler Buluşuyor” etkinliğinde konuştu. Muhalefet partilerini eleştiren cumhurbaşkanı, Başbakan olduğu dönemde üyesi olduğu AKP'nin partilerin kapatılmasına yönelik kanunda değişikliğe gitmek için CHP'den destek istediğini, ancak bunun karşılık bulmadığını söyledi.

Muhalefet partilerinin imam hatipleri ve diyaneti kapatma kararını da eleştiren cumhurbaşkanı, Batman'a gittiğinde kendisini karşılamayan HDP'lilere yönelik de sert sözler kullandı.

"Son anda dediler ki emir geldi. Ne emri? Dağdan, Kandil’den veya genel merkezden. Karşılamayacaksınız. Niye? Cumhurbaşkanı siyaset yapıyor" diyen Erdoğan, sonrasında da seçimlere yönelik tutumuyla ilgili açıklama yaparak, "Tabii ben cumhurbaşkanıyım, her partiye eşit mesafedeyim. Ama gönlümde tabi bir parti var" dedi.

'Gazeteci kisvesi altında, muhalefetin borazanlığını yapanlar gerekli dersi almışlardır'

Erdoğan'ın konuşmasının öne çıkan kısımları şu şekilde:

-Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının spikeri Rize’ye gitmiş. Oradaki hemşerilerime güya benim aleyhimde bazı şeyler söyletecek. Hemşerilerimden laf alamayınca, araya girip kafasındakileri kendi söylüyor. O televizyon spikeri hemşerilerimin sözlerini dinlemek yerine önce ara veriyor, sonra da yayını tümden kesiyor. İşte bunların maalesef karakteri bu, yapısı bu.

Gazeteci televizyoncu kisvesi altında, muhalefetin borazanlığını yapanlar inşallah gerekli dersi almışlardır. Bu hadise aslında bizim verdiğimiz mücadelenin bir özeti. Biz manşetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Manşetlerin desteğiyle gelmedik.

-94 seçimlerinde yine böyle bir tezgah kurmuşlardı. Üsküdar’daki evimin imarı olmayışı nedeniyle beni köşeye sıkıştıracaklarını sanıyorlardı. Biz zaten bu sorunları çözmek için geliyorduk, belediye başkanlığına bu nedenle aday olmuştuk. Nitekim göreve geldik ve bu sorunları çözmeye başladık. Şimdi de kentsel dönüşümle bunları çözmenin gayreti içindeyiz. Cezaevine girdiğimde o başlıkları atan manşetlerden sevinç naraları çıkıyordu.

'Bu millet, Taksim’i kâbe olarak gösterenlere, 7 Haziran’da Kâbe’nin neresi olduğunu gösterecektir

-Başbakanlığım döneminde de aynı tavrı ortaya koydular. Bugün de hala saldırıyorlar. Sorsanız tarafsızlar, sorsanız objektif davranıyorlar. Ama hepsi amigo, amigo. Ülkemize ideolojik saplantılarıyla bakıyorlar. İşte bakın, bu arada tuttular malum ana muhalefet imam hatip okullarını kapatmaktan bahsediyor. Bakıyorsunuz bir diğeri, diyaneti kaldırmaktan bahsediyor. Bakıyorsunuz, Kudüs Yahudilerindir diyor. Bakıyorsunuz, taksim bizim Kâbe’mizdir diyor. Bunlar rotayı şaşırmışlar. Bunlar istikameti şaşırmışlar. Bu millet Kâbe’sinin neresi olduğunu gayet iyi biliyor. Ben inanıyorum ki, Taksim’i kâbe olarak gösterenlere, 7 Haziran’da Kâbe’nin neresi olduğunu gösterecektir.

Mitinge katılanlar için yayınlanan iğrenç yazıyı unutmadık. Göbeğini kaşıyan adamdan, bidon kafalıya kadar etmedik hakaret bırakmayanları çok iyi hatırlıyoruz. Başörtülerinden dolayı hakarete uğrayan, saldırıya maruz kalan kızlarımızın yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz. Üniversiteye sokulmuyorlardı, imam hatiplere dahi sokulmuyorlardı. O devir artık kapandı.

Öyleyse şimdi üzerimizde düşen görevi de yerine getirmemiz lazım. Türkiye’nin hizmetkarı oldukları vesayet odakları değil, milletin kendi temsilcileri tarafından yönetiliyor olmasını hazmedebilmiş değiller. Hiçbir zamanda hazmedemeyecekler. Bir avuç azınlığın sözcülüğünden asla vazgeçmeyecekler. Demokrasi özgürlükler, hukuk, adalet, hak gibi kavramlar onların sadece söylem olarak kullandığı istismar ettiği ifadelerdir. Bu kavramların özünü ruhunu hiçbir zaman hazmedemediler.

'Kolejlerden değil, imam hatipten yetişenlerin buralara gelmesi onları rahatsız ediyor'

Mesela Rize onlar için sadece çay üretilen bir yer. Rizeli de çay üreten kişi. Aynı durum diğer şehirlerimiz, vatandaşlarımız için de geçerli. Rizeli kardeşimin, bu sınırın ötesine geçmesini kesinlikle istemezler. Rizeli kardeşimin bu anlayışla yıllarca nasıl savaştığını gayet iyi biliyoruz. Bu ülkenin evlatlarının eğitimine sanayide kültürde sanatta sporda velhasıl hayatın her alanında varlık göstermesine engel oldular.

İşte sırça köşklerde değil, kerpiçten evlerde büyüyen, kolejlerde değil, imam hatipten yetişip gelmiş insanların buralara gelmiş olması biliyoruz ki onları rahatsız ediyor. Varsın onlar kusura bakmasınlar rahatsız olsun, hiç önemli değil. Bizim için bu millete hizmetkar olanlar önemli.

'Darbecileri destekle, sonra ülkenin devlet başkanı tarafından yönetilmesine karşı ol'

Partimin kapatılması davasında o günkü ana muhalefetin genel başkanı, şunu söylüyor. “İyi ki Ankara’da yargıçlar var.” Bunlar ortak bir mücadele vermesi gerekiyorken, nasıl kapatırsınız sorularını sorması gerekirken bunu yaptılar. Biz 2010 anayasa değişikliğini yaptığımızda, gelin partilerin kapatılmasını ortadan kaldıralım. Bugün diyorlar ya partilerin kapatılmasını istemiyoruz, yalan söylüyorlar. İçimizden de üç dört tane zayıf, zafiyeti düşük tipler çıktı, 330’u yakalayamadık.

Darbecileri destekle, sonra ülkenin milletin seçimiyle bir devlet başkanı tarafından yönetilmesine karşı ol. Hadi oradan ya. Siz başkanlık sisteminden diktatörlük çıkarmaya çalışacağınıza, önce karanlık geçmişinize bir bakın. Hadi kuldan utanmıyorsunuz bari Allah’tan utanın ya.

'Her partiye eşit mesafedeyim. Ama gönlümde tabii bir parti var'

Hemen can ciğer kaymak oldular. Gerçi bunlar 10 Ağustos’ta da benzer bir ittifak kurmuşlardı, 14 parti bir araya gelmişlerdi. İnşallah 7 Haziran’da da cevabını alacaklar. Biliyorsunuz eski Türkiye’nin içinde paralel yapı da var.

Dün bir olay yaşadım. Batman ve Diyarbakır’daydım. Önce belediye başkanlarının havaalanlarına gelip karşılayacaklarını söylediler, ben de dedim ki belediyeleri ziyaret ederim. Son anda dediler ki emir geldi. Ne emri? Dağdan, Kandil’den veya genel merkezden. Karşılamayacaksınız. Niye? Cumhurbaşkanı siyaset yapıyor. Tabi ben cumhurbaşkanıyım, her partiye eşit mesafedeyim. Ama gönlümde tabi bir parti var. Bu benim bireysel tasarrufum o ayrı konu. Taraf olmaya gelince doğru söylüyorlar tarafım, ama ben milletin tarafındayım.

Biri emri Pensilvanya’dan alıyor öteki Kandil’den alıyorlar. Ama bu yolun sonu iyi değil.