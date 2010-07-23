-ERDOĞAN VATANDAŞLARLA REFERANDUM SOHBETİ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylülde referanduma sunulacak Anayasa değişikliği paketine ilişkin olarak , ''26 maddede nelerin değiştiği ortada. Ya milletin sesine kulak vereceğiz, ya darbenin sesine kulak vereceğiz'' dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Tarabya Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından Tarabya Meydanı'nda makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti. Meydanda tabureye oturan Erdoğan, burada ikram edilen çayı içti. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, bazı vatandaşların da çocuklarını severek onlara hediye verdi. Erdoğan, ayrıca bir kuruyemiş dükkanına da girerek içerideki dükkan sahibi ve müşterilerle de bir süre sohbet etti. Vatandaşlara halk oylaması konusunda ne düşündüklerini soran Erdoğan, daha sonra gazetecilere, ''Arkadaşlar siz ne diyorsunuz, 'evet' mi, diyorsunuz, 'hayır' mı diyorsunuz?'' diye sordu. Gazetecilerden bazıları ''evet'' yanıtını verirken, bir gazetecinin ''Bunun cevabını sandıkta vereceğiz. Şimdi bunu söylemek taraflı olur'' karşılığını vermesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: ''Yapmayın. Bu çok önemli. Bu tarihi fırsat her zaman gelmez. Yani bir darbe anayasasına sahip çıkmak, sahip çıkmamak... Bu çok önemli. 26 maddede nelerin değiştiği ortada. Ya milletin sesine kulak vereceğiz, ya darbenin sesine kulak vereceğiz. Bu bakımdan çok önemli. Onun için 'evet'. Çok dikkat etmemiz lazım.'' Erdoğan, bir gazetecinin, ''Vatandaşlarla görüştünüz, onların tepkileri nasıl'' sorusuna da, ''Genelde iyi'' yanıtını verdi. -''MİLLETTEN 'EVET' BEKLİYORUZ''- Bir gazetecinin ''Gözyaşı polemiğine'' ilişkin hatırlatmada bulunması üzerine de Erdoğan, ''Onunla ilgili ben söylersem doğru olmaz. Onunla ilgili milletimin söylemesi önemli. Ben söyleyeceğimi zaten o gün kürsüde söyledim'' yanıtını verdi. Başbakan, ''Milletten ne bekliyorsunuz?'' yönündeki başka bir soru üzerine de, ''Milletten 'evet' bekliyoruz. Çünkü bu ses milletin sesi. Cumartesi günü zaten asıl söylenecek sözlerin özetini Bingöl'de söyleyeceğiz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Referandumdan yüzde kaç 'evet' oyu bekliyorsunuz?'' sorusuna da Erdoğan, 'Orayı karıştırma. Onun sınırı olmaz'' diye cevap verdi. Erdoğan daha sonra vatandaşların alkışları arasında makam aracına binerek Tarabya'dan ayrıldı.