Erdoğan: Vatandaşına tepeden bakan eski Türkiye manzarasına son verdik, bugünün Türkiye'si özgürlüklerin, refahın ülkesidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Bugün geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. 2021'in Türkiye'si ile 2002'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye yasakların, yoksullukların ülkesiydi; kavga, kaos, huzursuzluk vardı. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiye'si, özgürlüklerin, refahın, özgüvenin, kalkınmanın, büyümenin, barışın, kalkınmanın ülkesidir. Eski Türkiye manzarasına biz son verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, terörle mücadele atılan adımların olumlu neticelerinin görülmeye başlandığını belirterek, "Biz doğruları milletimize daha fazla ulaştırırsak bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir. Biz sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baslı kuramayacaktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

18 Ekim'de Şırnak'ta başladığımız kongre maratonlarını bugün sona erdiriyoruz. Salgın şartları dolayısıyla büyük bölümünü canlı bağlantıyla yaptığımız il kongrelerimizde coşku ve heyecan hiç eksik olmadı. Hem dava arkadaşlığımızı güçlendirdik, hem de kadrolarımızı yenileme fırsatı bulduk. Yalanın, iftiranın, hasedin kongrelerimizdeki şu muhabbet iklimini gölgelemesine müsaade etmedik.

AK Parti'yi kurduğumuzda makamlara değil hizmete talip olmuştuk. Şahsi ikbalimizi değil, milletin çıkarlarını yücelteceğimizin sözünü vermiştik. Bugüne kadar da ülkemize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan, kimseyi dışlamadan, kalpler kazana kazana davamızı bugüne kadar getirdik.

Bu süreçte yükü çekemeyenler, gücü tükenenler, nefesi tükenenler oldu. Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Yaşadığımız onca saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz.

Millet bizden emaneti alıncaya kadar, aşkla, şevkle, azimle ülkeye ve millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz.