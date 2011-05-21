-ERDOĞAN VAN'DA AVM AÇTI VAN (A.A) - 21.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'na ait alışveriş merkezinin (AVM) açılışını yaptı. Erdoğan, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapımı tamamlanan AVM'yi, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Vali Münir Karaloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile birlikte kurdele keserek açtı. Alışveriş merkezini gezen Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Başbakan Erdoğan daha sonra, Hakkari'ye gitmek üzere havaalanına hareket etti.