-Erdoğan Van'a gitti İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''DAP'' adlı özel uçak ile saat 17.40'ta Van'a gitti. Başbakan Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı VIP salonundan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Başbakan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'da aynı uçakla Van'a gitti.