-ERDOĞAN: UYANIK OLMANIZI RİCA EDİYORUM KAYSERİ (A.A) - 21.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu millet, bu ülke üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı uyanık olmanızı sizlerden rica ediyorum'' dedi Partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, vatandaşlara, ülke üzerinde oynanan oyunlara karşı uyanık olmaları ricasında bulundu. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bakınız son günlerde bir edepsizlik daha yapıyorlar. Bana uluslararası bazı üniversiteler fahri doktora unvanları verdi. Bu fahri doktora veren üniversitelerin arasında kiliselere ait üniversiteler de var. Şimdi kiliselere ait dünyadaki bu üniversiteler bana fahri doktora unvanı verdi diye utanmadan, terbiyesizce bu fotoğrafları dağıtmanın gayreti içine giriyorlar. Yani sen şimdi kalkıp dünyadaki kilise üniversitelerini yok mu farz edeceksin? Hristiyan Batı üniversiteleri, cübbelerini kalkarlar bu tür şeylerde bize verirler, giydirirler. Bunu kendileri için bir medet diye umuyorlar, ayıptır. Bu kadar düştüler bunlar. Bunlarda seviye kaybı var seviyeleri yok ki. Üstadın diliyle konuşacağım ama, yer müsait değil. Çünkü seviyesizlik de bir seviye. Onun için bunu da söylemiyorum. Bu kirli tezfahlara karşı vatandaşlarımın uyanık olmasını özellikle rica ediyorum.'' CHP'nin, referanduma sunulan anayasa paketindeki, Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili hükümler dışındakilere destek vereceğini ilan etiğini, daha sonra da Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Erdoğan, Yüksek Mahkemenin ufak bir değişiklikle bunu onayladığını hatırlattı. Erdoğan, ''Şimdi ne oldu size? Hani destekleyecektiniz, niye desteklemiyorsunuz? Dürüst değiller dürüst. Anayasa Mahkemesi halinden memnun. Ne oldu? Bir inat uğruna hayır kampanyası devam ediyor'' diye konuştu. -''BALKONLARI TÜRK BAYRAĞI VE 'EVET'LERLE DONATIN''- Başbakan Erdoğan, 12 Eylül'ün Türkiye için bir milat olması temennisinde bulunarak, ''Gelin hep birlikte yepyeni bembeyaz bir sayfa açalım. Şunu unutmayın her 'evet' demokrasiye davettir, her 'evet' adalete davettir, her 'evet' özgürlüğe davettir, hukuka davettir'' dedi. TBMM'de 14 gün 14 gece çalışarak anayasa değişiklik paketini çıkardıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Muhalefet ise kaçtı. Dediler ki 'Başbakan işi bıraktı geldi, buraya oturdu'. Nereye oturacaktım? O iş değil mi? Anayasa değişikliği yapıyoruz en önemli iş. Bunlar yan gelip yatmaya alışmışlar, biz gece gündüz çalıştık. Sizin bize yüklediğiniz emanetin hakkını verdik. Söz sizde, karar sizde, mühür de sizde'' değerlendirmesinde bulundu. Referanduma kalan 22 gün boyunca vatandaşlardan balkonlarını Türk bayrakları ve ''evet''lerle donatmasını isteyen Başbakan Erdoğan, ''Çünkü bizim sevdamız millet, kararımız evet'' diye konuştu.