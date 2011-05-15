-ERDOĞAN, UŞAK'TA 28 TESİS AÇTI UŞAK (A.A) - 15.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta 28 tesisin toplu açılışını yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Uşak Valiliği Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Başbakan Erdoğan, Uşak'a 2006 yılında kazandırdıkları Uşak Üniversitesinin kısa zamanda seçkin bir bilim kurumu vasfını yakaladığını, bugün bu üniversiteye bağlı Fen Edebiyat Faükültesi derslikleri bloğu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi derslikleri ve akademik blokları, Karahallı ve Sivaslı meslek yüksek okullarıyla sosyal tesisleri hizmete aldıklarını söyledi. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan Kız öğrenci Yurdu ile ilköğretim okulları, anaokulları, spor salonları gibi 7 projeyi, Eşme'de kültür merkezi, spor salonu, toplum sağlığı merkezi ve vergi dairesi hizmet binasını, Banaz'da vergi dairesi hizmet binası, MOBESE sistemi, Özel İdare tarafından yaptırılan Özmerkez İş Merkezi'ni ve bir sağlık ocağını hizmete açtıklarını da kaydeden Erdoğan, açılışı yapılan tesisler arasında Uşak Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin de bulunduğunu söyledi. İller Bankasının yaptığı Uşak Kanalizasyon Projesi, Karayolları tarafından yaptırılan Uşak Üniversitesi Köprülü Kavşağı, Uşak Havaalanı pist genişletme projeleri, DSİ tarafından Banaz'da yaptırılan Kızılcasöğüt, Sivaslı'da Yayalar göleti ve sulaması, Susuz, Ören, Endez sulama şebekeleri ve KÖYDES projelerinin de açılışı yapılan tesisler arasında yer aldığını kaydeden Erdoğan, tüm bu tesislerin Uşaklılara hayırlı olması temennisinde bulundu. Törende konuşan Vali Özdemir Çakacak ise 28 tesisin 113 milyon liraya mal olduğunu söyledi. -VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ- Erdoğan, bazı protokol üyeleriyle kurdeleyi kestiği sırada hayırsever Ali Rıza Şahin ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, kurdele merasimi sırasında da ''28 ayrı tesisi Uşakımıza kazandırıyoruz. Bugüne kadar Uşakımıza elimiz boş gelmedik. Bu gelişte de gerek devlet olarak yaptıklarımız, gerekse hayırseverimizin kazandırdığı hizmetlerle huzurlarınızdayız'' dedi. Açılış sonrası Başbakan Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile açılışı yapılan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uşak Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Tesisini gezdi. Erdoğan, tesiste bulunan zihinsel engelli çocuklara hediye verdi. Bu sırada porfiria behçet hastası olduğunu, tedavisinin mümkün olmadığını, sürekli özel ilaçlar kullanmak durumunda kaldığını, işe ihtiyacı olduğunu, hastalığı nedeniyle her işte de çalışamadığını anlatan S.Ö. adlı vatandaş, Başbakan Erdoğan'dan yardım istedi. S.Ö, Başbakan Erdoğan'ın kendisine yardımcı olacağını söylediğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, halk oyunu ekibiyle fotoğraf çektirdi, açılışı yapılan tesisin karşısındaki Huzur Park'ta bulunan vatandaşlarla tel örgünün arkasından sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. Öte yandan AK Parti'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde baygınlık geçiren 10'a yakın vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti.