T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Umarım Davutoğlu, Brüksel'den 3 milyar Euro'yu alarak döner

"100 bine yakın mülteciyi botlarımızla kurtardık, diğerleri onların botlarını şişleyerek ölümlerine neden oldu"

07 Mart 2016 17:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hak-İş'in düzenlediği Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu. Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Birliği-Türkiye zirvesine değinen Erdoğan, "Umarım Davutoğlu, Brüksel'den 3 milyar Euro'yu alarak döner" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için 10 milyar dolar harcadığını ifade etti. "3 milyar Euro destek vereceğiz dediler, hala verecekler" diye konuşan Erdoğan, "Biz şu ana kadar sadece denizlerden 100 bine yakın mülteciyi botlarımızla kurtardık, diğerleri onların botlarını şişleyerek ölümlerine neden oldu. Biz insana böyle bakıyoruz, onlar öyle bakıyor" ifadelerini kullandı. 

 

Financial Times gazetesinde yer alan bir haberde ise AB ve Türkiye arasında gerçekleşen göçmen krizi zirvesinde Ankara'nın masaya yeni taleplerle geldiğini belirtti.

İngiltere'de yayınlanan gazete, anlaşmanın sağlanabilmesi için Ankara'nın daha önce üzerinde anlaşılan 3 milyar euronun üzerinde fon, Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkında daha hızlı adımlar ve AB üyelik sürecinin daha hızlı işlemesi konularını gündeme getirdiğini aktarıyor.

 

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanı erdoğan3 milyar eurobaşbakanahmet davutoğlutürkiyeavrupa birliğibrükselzirvemültecisuriyeışidkrizyunanistandünyahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24