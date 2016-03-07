Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hak-İş'in düzenlediği Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu. Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Birliği-Türkiye zirvesine değinen Erdoğan, "Umarım Davutoğlu, Brüksel'den 3 milyar Euro'yu alarak döner" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için 10 milyar dolar harcadığını ifade etti. "3 milyar Euro destek vereceğiz dediler, hala verecekler" diye konuşan Erdoğan, "Biz şu ana kadar sadece denizlerden 100 bine yakın mülteciyi botlarımızla kurtardık, diğerleri onların botlarını şişleyerek ölümlerine neden oldu. Biz insana böyle bakıyoruz, onlar öyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesinde yer alan bir haberde ise AB ve Türkiye arasında gerçekleşen göçmen krizi zirvesinde Ankara'nın masaya yeni taleplerle geldiğini belirtti.

İngiltere'de yayınlanan gazete, anlaşmanın sağlanabilmesi için Ankara'nın daha önce üzerinde anlaşılan 3 milyar euronun üzerinde fon, Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkında daha hızlı adımlar ve AB üyelik sürecinin daha hızlı işlemesi konularını gündeme getirdiğini aktarıyor.