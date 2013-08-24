Erdoğan: Ülkemizin meydanları 2. Tahrir olmayacak; Adeviyye, Rabia olacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmada "İnşallah bizim ülkemizin meydanları ikinci Tahrir olmayacak. Adeviyye olacak, Rabia olacak, Mansuriye olacak, İskenderiye olacak; demokrasinin egemen olduğu meydanlar olacak" dedi.

Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biliyorum ki sizler Mısır'da ellerinde silah dahi olmadan öldürülen kardeşlerimizin yanındasınız. Bütün bu gelişmeler demokrasiyi hazmedemeyenlerin projeleridir. Bütün bu projeler nasıl Gezi'de geri teptiyse burada da geri tepecektir.

Gezi; Trabzon'a gelebildi mi, Giresun'a, Samsun'a gelebildi mi? Neden, çünkü aklıselimin yolu birdir. Sorarlar adama; neyi alamadınız? Bu ülkenin milli geliri birken üç oldu. Bu ülkede 26 havalimanı vardı, şimdi 50 tane var.

Özgürlük isityoruz diyorlar. Ben de soruyorum 10 yıl önce bu ülkede özgürlük adına ne vardı, şimdi neredeyiz. Başbakan'a istedikleri gibi hakaret edip hala özgürlük diyorlar. Sosyal medyada yapılanları biliyorsunuz. Hakareti özgürlük terakki eden zavallılar bunlar.

Bize diktatör diyenler, buyurun Suriye'ye. Diktatör görmek istiyorsanız Suriye'ye bakın. Diktatöre diktatör diyeni sallandırırlar. Suriye'de yavruları öldürdüler. Mısır'da 17 yaşındaki Esma'yı sniper silahıyla vurdular. Dün da babasını içeri aldılar.

Kardeşlerim, şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. İnşallah bizim ülkemizin meydanları ikinci Tahrir olmayacak. Adeviyye olacak, Rabia olacak, Mansuriye olacak, İskenderiye olacak; demokrasinin egemen olduğu meydanlar olacak.

Ve bu meydanlarda söz olacak. Bu meydanlarda muhabbet olacak. Ama bu ülkede öyle bir muhalefet var ki. Maalesef Hacı Bektaşi'nin huzuruna bu ülkenin Başbakan Yardımcısı gidiyor ve ona saldırıyorlar. Anamuhalefet başkanı özür dilemesi gerekirken, başka başka şeyler söylüyor. Genel başkan yardımcıları da neredeyse alnından öpecekler."