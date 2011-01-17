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Politika

ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİDECEK ANKARA (A.A)

17 Ocak 2011 18:27

-ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 24-25 Ocak tarihleri arasında resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gidecek.  Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Ukrayna ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve Başbakan Mikola Azarov ile görüşmelerde bulunmasının öngörüldüğü belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacağı ifade edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 5-6 Mayıs 2010 tarihlerinde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında parafe edilen, Türkiye ile Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulmasına ilişkin Ortak Açıklama'nın Başbakan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç tarafından imzalanmasının planlandığı kaydedildi.  Açıklamada, ayrıca Başbakan Erdoğan'ın 25 Ocakta Kiev'deki temasları çerçevesinde, Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Toplantısı'na katılmasının da öngörüldüğü bildirildi.

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