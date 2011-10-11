-Erdoğan, Ugljanin ve Ljaic'i kabul etti ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Bakanı Süleyman Ugljanin ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Rasim Ljaic'i kabul etti. Erdoğan, İstanbul'dan dönüşünde Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda taziyeleri kabul ettikten sonra, Sırbistan Devlet Bakanı Ugljanin ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Ljaic'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Konuk bakanların da taziyelerini illetikleri öğrenilen kabulde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de hazır bulundu.