Türkiye medyasının önemli isimlerinden Metin Münir, Tayyip Erdoğan'ın 'ufkunda hiçbir zaman güneş doğmayacak olan bir gecedir' diye konuştu.

Türkiye'de belirli bir süredir yaşanan hukuksuzluklara ses çıkarılmadığını hatırlatan Metin Münir, Türkiye’ye "Keyfini çıkartın. Uyumaya devam edin" sözleriyle seslendi.

zaman.com.tr'nin haberine göre, Metin Münir’in 14 Aralık operasyonu sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bunlar da mı olacaktı diye sormayın çünkü bunlar da bunlardan beteri de oldu ve olmaya devam edecek. Tayyip Erdoğan Türkiye’nin bütün kurumlarını ele geçirdi ama kimse karşı koymadı. İhale yasasını defalarca değiştirdi, müteahhitler ses çıkarmadılar.

Ahbabına Samsun-Ceyhan boru hattını ihalesiz hediye etti, işadamları ses çıkarmadılar. Sayıştay’ın kanatlarını kesti, bağımsız kurumların bağımsızlığını ortadan kaldırdı, bu kurumlarda çalışanlar ses çıkarmadılar.

'Medyayı susturdu, gazetecileri kovdurttu'

Yargıyı, polisi, tarumar etti yargıçlar, savcılar, polisler ses çıkarmadılar. Medyayı susturdu, gazetecileri kovdurttu, gazete patronlarını sindirdi, gazeteciler el pençe divan durmaya devam ettiler.

'Bunlardan beteri oldu ve olmaya devam edecek'

Tarihimizdeki en büyük yolsuzluk olayını örtbas etti, herkes bunu kabul etti. Bu konuyu araştıran Meclis komisyonunun ağzına kilit vurdu milletvekilleri ses çıkarmadılar. Hiç kimse şikayet etmesin.



Bunlar da, bunlardan beteri de oldu ve olmaya devam edecek çünkü bunlara layığız. Erdoğan ufkunda hiçbir zaman güneş doğmayacak olan bir gecedir. Keyfini çıkartın. Uyumaya devam edin!