Erdoğan: Üçüncü bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Slovakya’da konuştu. Türkiye genelindeki elektrik kesintisinin sürdüğü dakikalarda açıklamalarda bulunan Erdoğan, nükleer enerjinin gerekli olduğunu savundu. Üçüncü bir nükleer enerji santrali projesinin yapılabileceğini belirten Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Nükleer santralin, bunun devreye girmesi belki bizim için 7-8 yılı bulacak. Siz şu anda böyle bir nükleer enerjiye sahipsiniz. Tabi bizimki ülkenin büyüklüğü sebebiyle sadece güney ve kuzeydeki ikisinin toplamı 9500 megavat gücünde enerji olacak. Belki ardından üçüncü bir nükleer enerjinin adımını atacağız. Türkiye'nin enerji günü her geçen gün arttığı için bu adımları atmalıyız.

Ortak araştırma çalışmalarıyla enerji, tarım, savunma sanayii alanlarında yakın işbirliği yapabileceğimize inanıyorum. Ülkelerimizin, doğalgaz boru hattı projelerinde ortak çalışmalar yürütebilmeleri mümkün gözüküyor.

Latin Amerika'ya bakıyorum Schengen Vizesi...

Demek ki Slovakya AB ile şöyle bir anlaşsa, bize vizeleri kaldırmış olsalar bizim kaldırdığımız gibi Türkler de o zaman Slovakya'ya daha fazla gelecektir.

Latin Amerika'dan bakıyorum Schengen vizesi kullanılabiliyor. Hala bize bu engel devam ediyor. Fakat zannediyorum artık bir yıl içinde falan bu işler de yoluna girecektir. AB Bakanımız da bunu yakından takip ediyor. Kapılar ve kalbimiz Slovak halkına, tüm dünya insanlarına her zaman açıktır.

Bilhassa yeni fasılların açılması konusunda tabi AB'de bize daha adil davranılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda Slovak dostlarımızdan devamlı destek aldık, bunun artmasını bekliyoruz. Türkiye 1 Aralık 2014 itibariyle G20 dönem başkanlığını üstlenmiş durumdadır.

Büyümenin toplumun bütün kesimleri kapsamına büyük önem veriyoruz. Güvenin tesis edilmesinin iş dünyası bakımından ne kadar önemli olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. G20’nin taahhütlerini uygulaması şarttır. Bu anlayışla g20’nin taahhütlerinin etkin biçimde kullanılması için izleme mekanizmaları oluşturmayı düşünüyoruz.

Aramızda bürokratlar var, kusura bakmasınlar. Bürokratik oligarşi ön keser, siyasetçinin önünü keser. Bu defa tabi iş adamı girişimci rahatlıkla yürüyemez. Bu işbirliği kaybedenin olmayacağı bir işbirliğidir.