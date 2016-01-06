Erdoğan, uçakta "Karakaya'nın tabutunu masaya koyup sohbeti öyle yapsaydık" demiş

Haber7.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, Suudi Arabistan’da hayatını kaybeden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya’nın cenazesinin Cumhurbaşkanlığı uçağıyla dönerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Karakaya’nın tabutunun toplantı masasına konulmasını istediğini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre aynı uçakta yer alan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ile birlikte Ülke Tv’de programa çıkan İbrahim Erdoğan, “‘Hasan ağabeyin birlikte geldik, birlikte döneceğiz, bizim Cumhurbaşkanlığı uçağı ile geri götüreceğiz’ diyince Cumhurbaşkanım...Hatta yeni bir uçak gelip götürsün teklifi de yapıldı. ‘Hayır biz birlikte geldik birlikte döneceğiz’ şeyi oradan çıktı” dedi.

‘Tabutu masaya koyalım’

Kendilerini en çok duygulandıran anın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanındaki koltuğu boş bırakması olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Genelde Cumhurbaşkanının sağındaki koltukta otururdu. Yanındaki koltuğun boş bırakılmasını istiyorduk, Sayın Cumhurbaşkanı bizden daha çok istiyormuş. Boş bıraktı, hatta onun defterini ve kalemini oraya koydu. Aslında ben bir şey daha düşündüm ama sonra güzergâhı değiştiremeyeceğimiz için olmadı dedi. Hasan Ağabey’in tabutunu şu masanın üzerine getirip, buraya koysaydık, 'sohbeti öyle yapsaydık' dönüş yolunda diye düşündüm. Ama bunu yapabilmek için uçağın yeniden inmesi ve kalkış yapması gerekiyordu, o yüzden bunu yapamadık...” dedi.

Bunun üzerine Kızıltaş ise “Zannediyorum Cumhurbaşkanımızın kızı Sümeyye hanım ‘Hasan ağabey bizimle gitti, uçağın üstündeydi, şimdi dönerken altında” diye konuştu. İbrahim Erdoğan ise “Dönüş üstte olsaydı diye birşey söyleyince öyle birşey düşünmüş” diye konuştu.