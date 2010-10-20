-ERDOĞAN: ''TÜZÜK KARARI BAĞLAYICI DEĞİL'' HELSİNKİ (A.A) - 20.10.2010 - Adem Kadam - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi'nin 'Doğrudan Ticaret Tüzüğü' kararına ilişkin olarak, ''Avrupa Parlamentosu'nun bu almış olduğu karar AB'nin bağlayıcı bir kararı değildir. AB Üyesi ülkeleri bağlayıcı bir karar değildir. Bu Avrupa Birliği'nin kendi birimlerinde, komisyonlarında aldığı bir karar da değildir'' dedi. Erdoğan ve Finlandiya Başbakanı Mari Kiviniemi, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler ve soruları yanıtladılar. Bir gazetecinin, Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi'nin 'Doğrudan Ticaret Tüzüğü' kararına ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Avrupa Parlamentosu'nun bu almış olduğu karar AB'nin bağlayıcı bir kararı değildir. AB Üyesi ülkeleri bağlayıcı bir karar değildir. Bu Avrupa Birliği'nin kendi birimlerinde, komisyonlarında aldığı bir karar da değildir. Ve bunun yasal zeminin olup olmadığı noktasındaki tespit, onların belki şu andaki tespiti olabilir. Ve bu konuda Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne kabul edildiğinde bize verilen bir taahhüt vardır, bu iki konudadır. Serbest dolaşım ve mali konuları içeren bir konudur ve o günden bugüne bu adım atılmamıştır. Sürekli olarak da bunu Ankara Anlaşması Ek Protokolle ilişkilendirmek suretiyle bugüne kadar bu süreç devam etmiştir. Kendilerine biz her zaman şunu söylüyoruz; Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Parlamentosundan geçmesi gerekli bir karardır ve bu Parlamento'dan şu andaki yapı içerisinde Kıbrıs konusuna bu şekilde bir yaklaşım içerisinde TBMM'den böyle bir yaklaşım geçmez. Onun için atılması gereken adımlar var, bu konuda Finlandiya'nın çok gayretleri oldu kendi dönem başkanlığında. Özellikle limanların açılması hususunda attıkları adımlar oldu. Bu konuların giderilmesi noktasında attıkları adımlar oldu. Ne yazı ki AB burada olumlu yaklaşım göstermediği için bu iş kilitlenmiştir. Açmak istiyorlarsa önce bunun açılması lazım, limanların açılması lazım ki TBMM'de grubu olan partiler de bu işe olumlu bir yaklaşımı göstersinler.''