Erdoğan: Tutuklu kişi aday olmamalı, neden fırsat verelim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak, “Mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu da olsa, bence tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı. Bu kaçamak bir yol, neden buna biz fırsat verelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınında konuştu.

Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkı kapsamında TRT'de yapacağı konuşmaya da değinen Erdoğan, "Öyle ya da böyle. Şimdi bu şartlar içerisinde tabii gelecek 5-10 dakika TRT’de konuşmasını cezaevinden çekim yapılması suretiyle yapacak. Burada bunlar kalkıp, ‘İktidar engelledi’ de deyip buradan rant sağlama çabasına girebilirler, mağduriyet pozisyonuna girebilirler. Arkadaşlara, bunlara mağduriyet imkanı vermeyin. YSK’yla da görüşün, gitsinler cezaevinde çekimi yapsınlar. Zaten bunlar canlı yayın değil malum. Konuşması neyse, bu konuşması yayınlanır" diye konuştu.