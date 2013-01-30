T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Tutuklu askerlerin tutuksuz yargılanmaları mümkündü

Başbakan Erdoğan: 3. yargı paketiyle tutuksuz yargılama mümkün hale geldi ancak yine de işler hızlı yürümüyor

30 Ocak 2013 21:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tutuklu askerlerle ilgili olarak,  "Biz gerekli düzenlemeyi yaptık, tutuksuz yargılanmaları mümkündü" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir kez daha tutuklu askerlerin durumuna değindi.

geçtiğimiz günlerde yaptığı "Donanmaya gönderecek komutanımız kalmadı" açıklamasında amacının yargıya müdahale olmadığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada bizim derdimiz yargıya müdahale değil. Bizim derdimiz yargı sürecinin uzamasına yöneliktir. Bu konuda birçok grup toplantısında açıklamalarımız oldu. 3. yargı paketinde gerekeni yaptık.

Tutuksuz yargılama sürecinde devletin kuruluşlarında aksama meydana gelmeyecek ve bu süreci başarıyla sürdürecektir.

3. yargı paketiyle tutuksuz yargılama mümkün hale geldi ancak yine de işler hızlı yürümüyor. Tutuklu askerler davet üzerine gelip ifade verdiler ve tutuklandılar. Tutuksuz da yargılanabilirlerdi. Yaklaşık 400 asker şu anda içeride.

Bu sürece yönelik bazı yeni adımlar planlanıyor. 4. yargı paketinde herhangi bir düzenleme düşünmüyorum ama anlayış değişmeli diye düşünüyorum. Zaten yasada gerekli düzenlemeler var.

Bu tutuksuz yargılama süreci devam edebilir. Ondan sonra hükmü verirsiniz ve gereği icra edilir. Bunla ilgili 3. yargı paketi yeterlidir diye düşünüyorum."

 

ETİKETLER

başbakan erdoğanaskeryargı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24