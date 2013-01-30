Erdoğan: Tutuklu askerlerin tutuksuz yargılanmaları mümkündü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tutuklu askerlerle ilgili olarak, "Biz gerekli düzenlemeyi yaptık, tutuksuz yargılanmaları mümkündü" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir kez daha tutuklu askerlerin durumuna değindi.

geçtiğimiz günlerde yaptığı "Donanmaya gönderecek komutanımız kalmadı" açıklamasında amacının yargıya müdahale olmadığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada bizim derdimiz yargıya müdahale değil. Bizim derdimiz yargı sürecinin uzamasına yöneliktir. Bu konuda birçok grup toplantısında açıklamalarımız oldu. 3. yargı paketinde gerekeni yaptık.

Tutuksuz yargılama sürecinde devletin kuruluşlarında aksama meydana gelmeyecek ve bu süreci başarıyla sürdürecektir.

3. yargı paketiyle tutuksuz yargılama mümkün hale geldi ancak yine de işler hızlı yürümüyor. Tutuklu askerler davet üzerine gelip ifade verdiler ve tutuklandılar. Tutuksuz da yargılanabilirlerdi. Yaklaşık 400 asker şu anda içeride.

Bu sürece yönelik bazı yeni adımlar planlanıyor. 4. yargı paketinde herhangi bir düzenleme düşünmüyorum ama anlayış değişmeli diye düşünüyorum. Zaten yasada gerekli düzenlemeler var.

Bu tutuksuz yargılama süreci devam edebilir. Ondan sonra hükmü verirsiniz ve gereği icra edilir. Bunla ilgili 3. yargı paketi yeterlidir diye düşünüyorum."