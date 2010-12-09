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Politika

ERDOĞAN TUSK'A REHBERLİK YAPTI İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2010 15:09

-ERDOĞAN TUSK'A REHBERLİK YAPTI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara'dan İstanbul'a birlikte geldiği Polonya Başbakanı Donald Tusk'a, uçağın kokpitinden İstanbul'u tanıttı.  Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, dün akşam Ankara'dan İstanbul'a geçerken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve eşi Malgorzata Tusk'u da ''ANA'' adlı özel uçağa davet etti.  Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçakta konuklarıyla bir süre sohbet etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uçak İstanbul'a yaklaşırken, konuk Başbakan Tusk'u kokpite davet etti. Kaptan pilot da bu sırada uçağın rotasını İstanbul Boğazı'nın üzerinden çizdi. Başbakan Erdoğan, uçak İstanbul Boğazı üzerinden geçerken, Polonya Başbakanı Tusk'a kenti tanıttı.  İlk kez İstanbul'a gelen Polonya Başbakanı Tusk'un, gördüğü manzaradan çok etkilendiği belirtildi.

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