Erdoğan: TÜSİAD Başkanı'nın açıklaması vatana ihanet; cevabını alacak!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Böyle bir ülkeye sermaye gelmez" diyen TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'a cevap vererek, "Kalkıp da TÜSİAD’ın Başkanı küresel sermaye gelmez ifadesi kullanamaz. Bu cümleyi kullanıyorsa bu vatana ihanettir. Sen küresel sermeye gelmez ifadesini kullanarak kendi hükümetini tehdit ediyorsun öyle mi? O zaman cevabını alacaksın" dedi.

Bir sonraki seçimin startını vermiştik. Keçiören sandıkları patlattığınız gün bir başka olacak. Çalışmalarımıza çok önce başlamıştık. Her kademede bütün kriterleri dikkate alarak son derece hassas bir tespit sürecinden geçtik. Bir eleme yapmamız gerekiyordu. İşte bu elemeyi kılı kırk yaran bir kuyumcu hassasiyetiyle yaptık. Halkın nabzını tuttuk, anketler yaptık. Performansları ölçtük. İl başkanlarımızın, kadın kollarımızın, başkan yardımcılarımızın düşünceleri aldık. Adaylarımızı belirledik. 81 ilimizin adaylarını belirleyip açıkladık.

İlk kez Ankara’da ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtıyoruz. Pazar günü de ilçe adaylarımızı açıklayacağız.

Süreç içinde tüm adaylarımız belirlenmiş şekilde sahadaki yerimizi almış olacağız. 30 Mart’a kadar aynı heyecanla varız değil mi? Sandıklar Ak Parti’nin ampulüyle aydınlanacak değil mi? 11 yılın en önemli en hayati en tarihi seçime giriyoruz. 30 Mart millet egemenliğinin, sandığın zaferini ilan edeceği bir seçim. 30 Mart bugün hala sandık dışı yöntemlerini arayanların heveslerini kursağında bırakacak, daimi bir yenilgiye uğratacak.

Statüko 30 Mart’la birlikte umudunu yitirecek. Sandık düşmanları bütün çabaların boşuna gittiğini görecektir. 27 Mayıs 1960’da demokrasiye bir müdahale yapıldı. Başbakan ve arkadaşları Yassıada’ya gönderildi ve maalesef idam edildiler. Demokrasiye, sandığa kast edenlerin çok farklı bir niyetleri vardır. Merhum Menderes’i idam edenler geleceğin iktidarlarına çok korkunç bir mesaj vermek istiyorlardı. Bizim irademize uymazsanız böyle olursunuz mesajını veriyorlardı. Bu mesaj yıllarca tehdit olarak sallandı, başbakanlar böyle korkuttular. Biz 3 Kasım’da önce bu sindirmeye itiraz ettik. Yeter dedik, söz de karar da milletindir dedik. Bu öyle kuru kuruya bir slogan değildir. Bu ilkeyi hiç unutmadık, milletin kararını yok sayanlara karşı milletin sözünü savunduk. Mafyayla, cuntayla, çetelerle mücadele ederken işte bu ilkeden hareket ettik. Darbe senaryolarına karşı bu ilke yol arkadaşımız olduk. 11 yıl boyunca ne yaptıysak millet için yaptık. Demokrasiyi güçlendirmek için yaptık. Neyi desteklediysek millet için destekledik

Bu ülkede malum bir medya birliği vardı. Emir ve talimat alarak milletin değil, kendi sahibi olduklarının gözetiminde haber yapıyorlardı. Malum medya 11 yıllık süreçte gücünü yitirdi, artık milleti inandıramıyorlar.Manşetlerin, haberlerin, köşe yazılarını çözdünüz, milletim artık anlıyor dilini çözdü. Malum medya milli irade üzerinde etkisini yitirdi. Son bir gayretle demokrasiye saldırıyorlar. Eski günlerdeki gibi böyle yapamıyorlar. Milli iradeye şimdi söz geçiremiyorlar, siyaset sahasında varlık gösteremiyorlar. Bu kapalı spor salonundan Türkiye’ye sesleniyorum:

Bizle görüştün mü?

Dün TÜSİAD Başkanı çıkıyor, olduğundan çok farklı bir Türkiye çizmeye çalışıyor. HSYK kanun teklifinden büyük rahatsızlık duyuyorlarmış. Senin rahatsızlık duyduğun ne? Neden rahatsızlık duyduğunu gelip de Adalet Bakanıyla veya hükümetiyle görüştün mü?

Nedir diye sordun mu? Yok. Maaşlı memurlarınız var yanınızda onların lafınla mı hareket ediyorsunuz. İşinize geleni barındırır, işinize gelmeyeni kapıya koyarsınız.

Eyy TÜSİAD ananastan neden rahatsız değilsin?

Eyyy TÜSİAD ananas meselesinden neden rahatsız değilsin. Paralel devletten rahatsızlığınız neden yok niye? Çünkü bazılarının işi tıkır tıkır işliyor. Ananaslar gelip gidiyor. Bu bildiğiniz ananas değil anlıyorsunuz. Ananas bunun kod adıdır kod.

Rafineriyi alırken rahatsız değilsin, cezalar kesilirken neden rahatsız değilsin?

Biz sadece bağımsız yargı demiyoruz, bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. TÜSİAD kusura bakmasın, milletin yanında hiç durmadılar. İş dünyasının üzerindeki baskıları biz kaldırdık, kaldırıyoruz

Bunlardan bazıları bizzat bana söylediler, bunların arasında 1’e 5 kazandık sizin döneminizde dediler . 20 milyar dolarlık sermayeyi siz mi getirdiniz bu ülkeye?

Üyelerinin çoğunun küresel ortaklıkları var. Türkiye’yi güvenli liman gördükleri için geldiler. Bu TÜSİAD bu ülkede hiç samimi davranmadı.

Oyumuz başka yere dediler, vermezsen verme

Yeri geldiğinde şunu bile söylediler; Biz kazandık ama Oyumuz başka yere dediler

Oy vermezsen verme bize milletimiz yeter. Ana muhalefetin lobisini yaptığı bunlar, bunlarla çalışıyorlar

Bundan sonra susmayacağız, yeri gelince teşhir edeceğiz. AK Parti’ye karşı bu kadar açık tavır koyanlar bilsinler ki biz de artık aynı tavrı koyacağız

Samimi, dürüst her işinizde yanındayız ama yanlışınız da yanınızda bulamayacaksınız.

Devlette paralel yapının, TÜSİAD’ın içinde olanları bizzat şahsıma söylediği ifadeler vardır.

İmkanlarını nerelere götürdüklerini kendileri bize şahsıma açıklamıştır. Zamanı geldi mi onu da açıklarız söyleyeyim.

TÜSİAD Başkanı'nın ifadesi vatana ihanet

Kalkıp da TÜSİAD’ın Başkanı küresel sermaye gelmez ifadesi kullanamaz. Bu cümleyi kullanıyorsa bu vatana ihanettir.

Sen hangi yüzle bu idarenin bakanlarını TÜSİAD’a davet edeceksin, bizimle her hangi bir işini görmeye geleceksin hangi yüzle?

Cevabını alacaksın

Sen küresel sermeye gelmez ifadesini kullanarak kendi hükümetini tehdit ediyorsun öyle mi? O zaman cevabını alacaksın.

Biz bu makamlara TÜSİAD’la gelmedik.

TÜSİAD’a rağmen milli iradeyi savunmaya devam edeceğiz. Medyaya, sermaye gruplarına değil milletimize kulak verdiğimiz için başardık.

MHP çay bile ikram etmedi

Günlerdir parlamentoda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Yaptığımız görüşmelerde arzu ederdik ki HSYK ile ilgili düzenlemeleri bir anayasa değişikliği ile çözelim. Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizi tek tek davet etti. Bu görüşmelerde Sayın cumhurbaşkanımıza anayasa değişikliğe tarafız dedik. Bunların bize destek vereceklerine inanmıyorum dedim, ama madem böyle bir arzunuz var ben buna uyarım dedim.Nurettin Canikli arkadaşımızı CHP’ye gönderdim muhalefete. Perşembe cevap veririz. MHP bir çay bile ikram etmedi, arkadaşlarımızın girişiyle çıkışı bir oldu. Bu milletin bir adeti var. BDP’ye de gittiler, önce olumlu refleks verdi, BDP’nin oyu yeterli değil tabii ki. CHP’den cevap geldi, biz katılmıyoruz dedi.

Siz hakaret edeceksiniz, heralde AKP'de şamar oğlanı değil

CHP’nin genel müdürü akşam başka sabah başka konuşmuştur dürüst değildir. Biz de yasal düzenlemeyi yapacağız dedik kavga dövüş geçtik. Genel kurulda yine bin tane yaygara çıkarılıyor. Bu ülkenin başbakanına, bakanlarına her türlü hakareti yapacaksınız bunlara karşı AK Parti grubu herhalde şamar oğlanı değil. Onlar da sabır sabır deyip ona göre hareket ediyor.

Zavallı bir köşe yazarı diyor ki

Bugün zavallı bir köşe yazarı diyor ki: Erdoğan 6 bin km yol yaptık, bu kadar yapamasaydık yolsuzlukla mücadelede bu kadar başarılı olamazdık diyor. Zavallı takip edemiyor işte bizi. 6 bin km 79 senede yapıldı, biz 10 yıla 17 bin km yol sığdırdık önce bunu anla.

Köşe yazarısın be aç bir karıştır. Milli gelirimiz 800 milyon doların üzerinde. Neden yazmıyorsun orada bu iktidar hızlı trenleri nasıl yaptı? Okullar yaptık bunları gör be! Hastanesi olmayan ilimiz kalmadı. Enerji de aynı şekilde, tüm köylere ulaştık. Bunları göremezler çünkü iftira atacaklar. Önce sen ey genel müdür o klasöre elini koyup durduğun pozun var ya. Sana Pazar gününe kadar müsaade. Pazar gününe kadar İstanbul büyükşehirle ilgili yolsuzluk klasörünü açıklamazsan ben açıklayacağım. Benim oğlumla, şahsımla alakalı eğer namusluysan kalk bilgilerini ortaya koy. Eğer dürüstsen şerefliysen. Benim oğlumu hiçbir zaman böyle şeylere karıştırmazsın. Rahşan affı çıkmasa başka yerdeydim.

Kaset olmasaydı burada olmazdın

Deniz Baykal’a kaset tezgahını kuranlar ortaya çıkıyor zaten. O kaset çıkmasaydı sen burada olamazdın. HSYK ile alakalı dünkü olaylardan sonra arkadaşları toparladım. Adalet akademisiyle ile ilgili olan kısmını Meclis'ten geçirelim HSYK kısmıyla ilgili olanı donduralım yol alalım, seçim yaklaşıyor. Adalaet akademisi ve bir iki maddeyi daha geçireceğiz ve olayı kapatacağız. Diyorlar ki kimden emir aldın? Tayyip Erdoğan emirle iş yapmaz bunu bilin. Karakterime terstir emirle iş yapmam bizimle sadece müzakere yapılır. Gazetelerde köşe kapanların yazdıkları AK Parti’ye yön veremez.

CHP’nin tavrına dikkat edin. Nerede darbe girişimi varsa muhtevasına bakmadan CHP’li orada destekçi olarak yer alır. Geçen yıl kendilerini aştılar, Mısır’daki darbeyi bile savundular. Şu an da paralel yapının 17 Aralık operasyonunu var gücüyle destekliyor.

Fikir hiç önemli değil CHP için, yeter ki vatana darbe olsun. Yıllardır Silivri’nin hakimlerini en ağır ifadelerle eleştiren CHP aynı kadronun arkasında duruyor. CHP örgütün borazanlığını yapıyor. Üzerinde tutanak yazan belgeleri sallıyor. Mahçup olacaklar ama yüzleri kızarmayacak. Ne kadar yolsuzluk iddiasıyla bulundularsa hepsinin altında kaldılar. Yolsuzluk yolsuzluk dediniz Kayseri biliyorsunuz sucuğa doydu. Çok dava kazandım ben bu genel müdürden, hangi vatandaşlarımla paylaşayım diye onların hesabını yapıyorum.Kurultayda o ismi yolsuzluk için ihraç ettiniz şimdi aday sunuyorsunuz, başka aday mı. Pazar gününe kadar açıkladın açıkladın yoksa ben sizin kendi hazırladığınız CHP’nin özet dosyasını ben açıklayacağım. Suriye’den insanlık dışı manzaralar karşısında samimi bir söz işittiniz mi? Daha dün kem küm ettiler, uyarıldılar sessiz kalmayalım dediler.

Bütün insanlık insanlığından utandı o fotoğraflardan ama CHP’den tık yok. Teröristler Türkiye’de yetiştirilmiş diyorlar. Bunların burada eğitildiğini ispat edemezseniz alçaksınız.

Suriye’deki hiçbir terörist gruba eğitim verilmemiştir, bu sizin işinizdir. 55 bin fotoğraf karesinde hala Esad’ın yanında yer alanlara sesleniyorum bunun hesabını nasıl vereceksiniz.

150 bine yakın insan katledildi Suriye’de.

İnsanlığa karşı suç işleyen Esad Suriye’nin başında daha fazla kalamaz. Silahlar kullanılıyor, çocuklar ölüyor dünya sessiz. Dünya daha fazla sessiz kalamaz.

Cenevre toplantısında Suriye için acil çözüm üretilmesi isteğimizdir. Bütün yardımımızla Suriye halkının yanında yer alacağız.

'TIR'ları engelleyenler kime hizmet ediyor?'

Umarım o TIR’ları engelleyenler kime hizmet ettiklerini görmüşlerdir. MİT’e silah kaçakçısı ithamında bulunan CHP genel başkanını milletime havale ediyorum.

Hale bak ya… MİT’le ilgili söylediği ifadeye bakın. MİT silah kaçakçılığı yapıyor diyor. Oradaki mazlum insanlara insani yardımları biz getireceğiz.

Bizim atacağımız bu adımları Ey Kılıçdaroğlu sen belirleyemezsin. Biz de vicdan var ama sen de var mı bilmiyorum.

‘Şimdi yeni istiklal mücadelesini veriyoruz'

Millet önce Gezi olaylarında, sonra 17 Aralık darbe girişiminde kimin ne yapmak istediğini açıkça gördü.

Burası TBMM’nin şehri. Bu Ankara İstiklal’in merkezi. Polatlı’da işgal durduruldu, İstiklal destanı yazıldı. Şimdi yeni İstiklal mücadelesi veriyoruz, 30 Mart bu kadar önemli.

Hiçbir maşa örgüt devletin içinde virüs, ur gibi Türkiye Cumhuriyet’ine paralel bir yapı oluşturamaz

‘Bunların haddini bildireceksiniz!'

Gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın, başınız asla öne eğilmesin, hüzne kapılmayacaksınız, vazgeçmeyeceksiniz Bunların haddini bildireceksiniz, kapı kapı dolaşacağız çok çalışacağız.

'CHP'ye, BDP'ye, MHP'ye de zarar vermeye çalışıyorlar'

Bundan önceki seçimlerde çalıştığımız 3 katı çalışacağız. Şer odaklarının tamamını mutlak bir yenilgiye mahkum edeceğiz. 17 Aralık darbe girişimi sadece AK Partiye yönelik değildir, millete yöneliktir.

Amaçları sadece AK Parti değil.

CHP’ye, BDP’ye, MHP’ye de zarar vermeye çalışıyorlar. Dertleri büyüyen ekonomi bunların…

Rehavet gösterilirse kaybeden Türkiye olur.

Ankara’dan sadece başarı değil, unutulmaz bir demokrasi müjdesi istiyorum. Ankara ben buna inanıyorum.

Ankara mazlumların barış şehridir, Ankara’nın başarısı 80 ilin vilayetin değil dünyanın başarısıdır.

Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.